Las Leonas vs Alemania, por el Mundial de hockey 2026: cómo salió, resultado y minuto a minuto del partido

Las Leonas , la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped, consiguió un triunfo de oro . Era clave el partido contra Alemania y, en un final con drama, lo ganó 3 a 2 para sumar su primera victoria en el Mundial 2026 . El conjunto albiceleste, dos veces ganador de este título, venía de empatar ante Estados Unidos en su presentación en el torneo, que se disputa en Bélgica y Países Bajos . El próximo encuentro será el miércoles, cuando cierre la fase de grupos ante Escocia , a las 6:00 (hora argentina).

Hasta acá la cobertura de una nueva presentación de Las Leonas en el Mundial de Bélgica y Países Bajos. Nos reencontramos el miércoles con toda la acción del último encuentro de las argentinas en la primera fase.

Las Leonas cerrarán la primera fase ante Escocia, en un partido que se jugará el miércoles, a las 6 de la mañana de Argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. A continuación, desde las 9 y en el mismo escenario, jugarán Estados Unidos y Alemania, en un duelo que terminará de definir los dos equipos que clasificarán a la segunda etapa.

"El equipo necesitaba esto, necesitaba ganar y sumar de a tres. Y estamos muy contentas. Vamos paso a paso, pero hoy queremos festejar este triunfo que vale oro", afirmó en charla con ESPN Gorzelany, la goleadora del partido.

Y agregó: "Habíamos dicho que teníamos que tener tensión y foco desde el minuto uno hasta que terminara. El empate podía pasar. Hay que darle mérito a Alemania, que también hizo un gran partido. Pero creo que hoy estuvo la Leona a flor de piel, con la frente super arriba y sin dar ninguna pelota por perdida. Más allá de que nos hicieron goles, seguimos buscando hasta el final y eso dio sus frutos. Este equipo realmente es imparable"

Con la sufrida victoria ante Alemania, Argentina es uno de los punteros del Grupo B con cuatro puntos, los mismos que suma Estados Unidos, que venció más temprano a Escocia. Las germanas suman tres unidades y las escocesas, ninguna. Así, Las Leonas llegarán al cierre de la zona con muchísimas chances de clasificar y dependiendo de ellas mismas para meterse en la segunda fase.

Las argentinas defendieron con todo los incesantes ataques de Alemania en los últimos tres minutos del partido y se llevan tres puntos clave para seguir bien posicionadas a la última fecha del grupo para buscar la clasificación. Fue triunfo por 3 a 2, con un gol de Trinchinetti y dos de Gorzelany, uno de penal y otro de corner.

Las germanas jugarán los último tres minutos con once jugadoras de campo y el arco vacío.

¡¡GOL DE LAS LEONAS!! Agus Gorzelany desata la locura de Argentina: 3-2 ante Alemania en el Mundial de Hockey. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/YJBn6OFNKw

Trinchinetti llegó al área y generó un corner corto, a 4m52 del cierre. Gorzelany mandó la bocha bien rasante al palo izquierdo de la arquera y Argentina gana 3 a 2.

Raposo ve la verde y argentina queda con diez durante dos minutos, a 5m45 del final.

A 7m10 del final, tras un pedido de video ref de Majo Granatto, Argentina tiene un nuevo corto. Gorzelany arrastra muy bien pero la arquera alemana llega a rozar la bocha con el palo y la manda por la línea de fondo.

¡LO EMPATÓ ALEMANIA! Tras un córner corto, Sonja Zimmermann marcó el 2-2 ante Las Leonas. Las europeas pasaron del 0-2 al 2-2 en dos minutos. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/1WbbhomPu9

En el segundo corto consecutivo para Alemania, Zonja Zimmermann logra por fin colar la bocha por el palo derecho de Cosentino y empata el partido 2-2. En dos minutos, las germanas igualó el marcador.

A ocho minutos del final, Alemania consigue un nuevo corto. Cosentino frenó bien la bocha tras la arrastrada, pero da un nuevo corner.

RÁPIDA REACCIÓN DE ALEMANIA: Lisa Nolte marca el descuento contra Las Leonas, que ahora están 2-1 arriba. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/GthRjzQqP2

Buena jugada colectiva de Alemania de izquierda a derecha y Nolte remató ante la salida de Cosentino, que no llega a para la bocha. Y las germanas descuenta 1-2 a algo más de nueve minutos del final.

GORZE NO FALLÓ: Agustina Gorzelany marcó de penal el 2-0 de Las Leonas ante Alemania en el Mundial de Hockey. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/CwINylijln

Gorzelany cambia el penal por gol con una enorme ejecución y Argentina estira la diferencia 2 a 0, a 12 minutos para el final del partido.

Jankunas habilitó a Zoe Díaz, que se metió en el área con la bocha dominada, y cayó por un contacto con una defensora alemana. La referí cobró penal y aunque Alemania pidió el video ref, luego confirmó el fallo.

Las Leonas ganan 1-0 y necesitan la victoria para no llegar complicadas a la última fecha del grupo.

En un partido de ida y vuelta y con los dos equipos bastante imprecisos, Alemania fue más agresivo y forzó a Argentina a jugar más retrasado, pero Las Leonas, que siguen ganando 1-0, estuvieron sólidas a la hora de defender. Y en el cierre del período lograron salir de la presión de las germanas y llegaron al área rival, aunque sin generar mucho peligro.

A los siete minutos, las germanas consiguieron su tercer corner del partido. Esta vez, Stine Kurz arrastra hacia la izquierda de la arquera argentina, pero la bocha se va ancha y Las Leonas siguen 1-0 arriba.

Argentina comienza el segundo período con diez jugadoras en cancha por la verde que vió Victoria Granatto a 15 segundos del final de la primera mitad. Así jugará 1m45.

En un segundo cuarto mucho más intenso y luchado que el primero, Las Leonas no generaron ninguna situación de peligro. Pero respondieron bien a la presión de Alemania y gracias a un par de buenas intervenciones de Cosentino, siguen 1-0 arriba en el marcador.

A 15 segundos para el cierre del segundo cuarto, Victoria Granatto ve la verde y Argentina terminará la primera mitad y arrancará el tercer período con una jugadora menos.

Otra vez las germanas juegan con una menos durante dos minutos, por la verde a Emilia Landshut cuando quedan menos de tres minutos para el descanso. El partido es de ida y vuelta y más parejo que en el primer cuarto, así que Argentina tiene una buena chance para adelantarse en la cancha con la superioridad numérica.

Un ataque alemán liderado por Von der Heyde termina con un nuevo corto para el seleccionado europeo. Y otra vez la bocha se va afuera por poco, tras la arrastrada de Ines Wanner.

Alemania jugará dos minutos con una jugadora menos por una tarjeta verde a Jette Fleschütz.

Alemania presionó mucho más en los primeros segundos del segundo cuarto, se acercó al arco argentino y generó un corner corto. Pero la arrastrada de Lisa Nolte se fue apenas ancha y Las Leonas siguen 1-0 arriba.

Argentina ganan 1 a 0 ante Alemania, en un partido bien jugado hasta ahora por las dirigidas por Ferraro. Las argentinas controlaron el juego la mayor parte del cuarto, fueron agresivas y no dejaron que las germanas aprovecharan su poderío físico para adueñarse de la bocha. Hubo apenas una jugada de peligro de las europeas, en el arranque del período, que salvó con una gran reacción Cristina Cosentino.

A poco menos de cuatro minutos para el final, Granatto se metió en el área con la bocha dominada y genera un nuevo corner. La arrastrada de Gorzelany es muy buena, pero responde bien la arquera alemana. Y en el rebote, se les escapa a Las Leonas, que igual siguen arriba en el marcador.

LAS LEONAS PEGARON DE ENTRADA! Euge Trinchinetti pone en ventaja a Argentina contra Alemania tras un córner corto. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/yoPv4h6pxY

Majo Granatto pidió un video ref tras el primer corto por una jugada peligrosa, Argentina consiguió otro corner y llegó el primer gol. Después de la arrastrada y la atajada de la arquera, Eugenia Trinchinetti tomó un rebote y puso el 1-0, a un minuto del comienzo.

Arrancó el partido y Las Leonas no tardaron en generar la primera situación de peligro. A los 45 segundos del inicio, llegó el primer corto para el seleccionado argentino, que las dirigidas por Fernando Ferrara no pudieron concretar.

El triunfo por 3 a 2 de Estados Unidos ante Escocia, en el partido que abrió la acción de la segunda fecha del grupo, dejó a la norteamericanas con cuatro puntos. Así, Las Leonas necesitan derrotar a Alemania para poder llegar tranquilas al cierre de la zona. Es que con un festejo, las germanas llegarían a seis unidades y asegurarían la clasificación a la segunda fase. Y obligaría a las argentinas a ganar el duelo que les queda ante las escocesas y a esperar que las estadounidenses no sumen ningún punto ante las alemanas. Con un empate o llevándose los tres puntos, las albicelestes dependerían de sí mismas.

"Luchi", nacida en Posadas, fue campeona mundial junior con Las Leoncitas en 2016 y jugó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y el Mundial 2018 con el seleccionado argentino mayor. Luego se nacionalizó alemana. Disputó 109 partidos con la camiseta celeste y blanca . En 2018, además, fue reconocida como Mejor Jugadora Joven del Año en la entrega de premios de la FIH.

Argentina ocupa el segundo lugar y Alemania el número 5.

El encuentro, por la segunda fecha del grupo B, se disputará a partir de las 12:00 (hora argentina).

El partido se podrá ver en vivo en la Argentina a través de ESPN: canales 103 de Flow, Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV y canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro.

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN Extra a través de Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow.

Fuente: Clarín