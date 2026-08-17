Estuvo tres días desaparecido y lo encontraron enterrado en el patio de la casa de su pareja

Al hijo de Juan Andino (60) le llamó la atención que su padre no le respondiera los llamados. Pasaron los días y decidió ir a la Policía. La investigación tuvo un desenlace horroroso: el cuerpo del hombre fue encontrado enterrado en el patio de la casa de su pareja en la ciudad bonaerense de San Nicolás , con múltiples golpes en la cabeza . La mujer quedó detenida.

El último registro que tenían de Andino era previo al fin de semana largo y durante tres días no supieron nada de él. Cuando el hijo hizo la denuncia, refirió que lo último que le había dicho su padre es que había tenido una discusión con su pareja .

Cuando fueron a ver a la mujer, Virginia Marlene Alviso (30), ella dijo en primera instancia que lo había visto por última vez el jueves a la noche, cuando se retiró de su casa.

Según informó diario El Norte, ante la sospechas de hechos de violencia intrafamiliar, la Justicia ordenó hacer una inspección en la vivienda de la calle Necochea al 700. Allí encontraron una maza con manchas de sangre y tierra removida en el patio .

Durante el procedimiento, según testimonios recogidos por el mismo medio, la mujer se puso a llorar y contó que había tenido una confrontación con Andino, en la que le dio un golpe en la cabeza que le provocó la muerte . Dijo que lo hizo para defenderse.

Al remover la tierra, encontraron enterrado el cadáver de Andino y la mujer quedó detenida . Se espera que sea indagada en las próximas horas.

El informe preliminar de la autopsia, publicado por El Norte, indica que el hombre tenía múltiples golpes, una hemorragia cerebral y fractura de cráneo . Las heridas detectadas serían compatibles con la maza hallada en la vivienda.

Fuente: Clarín