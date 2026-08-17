Mataron a un hombre cuando bajaba de su camioneta en Lomas de Zamora: el video del ataque

Un hombre de 53 años murió al recibir un disparo en el pecho , cuando al estacionar su camioneta frente a un supermercado en Lomas de Zamora se enfrentó a tiros a dos personas que circulaban en moto.

El hecho ocurrió el sábado por la noche frente a un supermercado ubicado en la calle Cosquín, en la localidad de Ingeniero Budge , y poco después del hecho uno de los dos atacantes que iban en moto fue detenido.

Jorge Britos Alcaraz estaba bajando de su camioneta cuando una moto con dos personas se acercó de frente por el medio de la calle y se detuvo justo delante de él. Inmediatamente, en apenas segundos, Britos y uno de los atacantes intercambiaron disparos.

El hombre cayó fulminado por un tiro y murió junto a su camioneta, mientras que los dos atacantes escaparon raudamente del lugar.

Tras el tiroteo, un vecino alertó al 911 y la policía bonaerense realizó un rastrillaje en la zona. Horas después detuvo a uno de los presuntos atacantes, que presentaba una herida por roce de bala en el cuello.

a policía investiga los motivos del ataque, que quedó registrado en video por una cámara de seguridad. Las dos hipótesis que manejan los investigadores son un intento de robo o un ajuste de cuentas.

Fuente: Clarín