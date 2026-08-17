Las Leonas vencieron por 3 a 2 a Alemania en el Mundial de hockey sobre césped

Padecieron hasta el final, pero las Leonas fueron fieles a su gloriosa historia: sacaron adelante un partido con alma y entrega y terminaron superando a Alemania por 3 a 2, en el segundo encuentro del Grupo B del Mundial de de hockey sobre césped, en Wavre, Bélgica.

Resultó un triunfo vital del equipo de Fernando Ferrara, después de una igualdad inconveniente ante Estados Unidos en el debut. Pensando en los cruces decisivos, la Argentina jugará el miércoles su último partido de la zona ante Escocia, que hoy cayó 3 a 2 ante las norteamericanas y está último. Era un encuentro clave en pos de la clasificación: de allí el tremendo desahogo de las chicas y el cuerpo técnico en el final, cuando por fin se terminó el permanente asedio de las germanas, que sin arquera no se resignaban a la derrota.

Apenas un minuto de juego y las Leonas dispusieron de dos córners cortos consecutivos. Enseguida, llegó una emoción fuerte que sacudió el el estadio Belfius Hockey Arena: remató Juana Castellaro, que había capitalizado el rebote tras la segunda jugada fija, y desvió Eugenia Trinchinetti en una rápida reacción. Así se desató el grito de las chicas, este lunes vestidas con una camiseta negra alternativa. El córner era una deuda del primer partido ante Estados Unidos, uno de los grandes déficits que habían propiciado aquel empate indeseado. Fue un primer cuarto en el que la agresividad de las Leonas se hizo sostenida, aunque Argentina solo facturó una vez.

En los primeros minutos del segundo cuarto llegó el primer córner corto de Alemania, desviado a un palo. El rendimiento colectivo de las Leonas se fue desdibujando, sobre todo porque las pérdidas de pelota se hicieron frecuentes y el dominio pasó para las germanas, que aprovecharon los espacios para avanzar en el terreno y salieron a buscar más el partido. En tanto las Leonas tomaban malas decisiones, el encuentro se hizo peligrosamente de ida y vuelta. Así, la consecuencia directa fue cada vez mayor presión en el área propia. Hubo un segundo córner corto que también pasó cerca de uno de los postes del arco de la China Cosentino. y lo mejor que pudo pasar fue irse al descanso.

Alemania siguió con la intención de desestabilizar al conjunto argentino y ya promediando el tercer cuarto, duplicaba en el rubro de penetraciones al círculo (9 contra 4). Además, contaba con un tercer córner que no pudo aprovechar. Mientras tanto, la hinchada argentina se hacía sentir en el estadio Belfius Hockey Arena, pero el equipo nacional no terminaba de dar respuestas, al margen de que contó con varios avances en el último tramo de ese tercer capítulo. El 1-0 resultaba estrecho y estaba en riesgo.

Y a los tres minutos del último cuarto, Argentina recibió dos buenas noticias: penal a su favor y reclamo rechazado de video-ref por parte de las germanas. Tras una infracción de Linnea Weidemann a Zoe Díaz, la árbitra pitó la falta y allí apareció la figura de Agustina Gorzelany, que no falló en el tiro directo y consiguió su 113 gol en 160 partidos, una estadística abrumadora para la hija de un excombatiente de Malvinas.

Pero Alemania, a falta de 9 minutos y medio, sorprendió con una rápida contra: Lisa Nolte le ganó la espalda a Agostina Alonso y definió de barrida entre las piernas de la arquera Cosentino. Otra vez, a sufrir. Y lo peor llegó dos minutos después, con el gol convertido por Sonja Zimmermann en el quinto córner para su equipo. Tras el cimbronazo del empate, la Argentina salió con todo y consiguió un córner bien reclamado por María José Granatto en el video ref, aunque Gorzelany no pudo repetir el festejo. Sin embargo, tuvo su revancha a cuatro minutos y medio del final, con una formidable arrastrada que se colocó abajo, junto a un palo, para subir su cuenta personal a 114 tantos.

El equipo europeo terminó sin arquera pero llegó a arrinconar a la Argentina, que sin embargo pudo controlar los continuos embates del rival. Así, con mucho sufrimiento y bajo un asedio constante, las Leonas sacaron e lpartido adelante y terminaron consiguiendo una victoria muy valiosa.

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Fuente: La Nación