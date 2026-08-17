Brasil, China y el Papa: el peronismo acelera el armado de una diplomacia paralela, en contra de los aliados de Milei

Mientras Axel Kicillof , Sergio Massa y Máximo Kirchner se reúnen de modo sorpresivo y dan señales públicas de acercamiento, las distintas tribus que conforman el peronismo opositor avanzan en el diseño de una diplomacia alternativa a la del gobierno libertario, con aliados opuestos a los del gobierno de Javier Milei y una apuesta global por el multilateralismo, con la mira puesta en las elecciones presidenciales del año próximo.

La anunciada participación, la semana que viene, del gobernador Kicillof en la Cumbre Panamericana que nuclea a dirigentes de la algo devaluada Patria Grande, organizada en Montevideo y con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, como anfitrión, coincide con el reciente apoyo de distintos dirigentes massistas y kirchneristas a Luiz Inácio Lula da Silva de cara a las próximas elecciones en Brasil, en las que el presidente brasileño, atacado por Milei y en inédita tensión con el gobierno argentino, competirá con Flávio Bolsonaro , la apuesta libertaria en la disputa por la presidencia en el principal socio del Mercosur.

Un vínculo más estrecho con China, con el exembajador Sabino Vaca Narvaja como cabeza visible, la visión del Papa León XIV como un referente “con agenda compartida” que en noviembre llegará a la Argentina, y el “renacimiento” del Grupo Puebla, que nuclea a expresidentes y dirigentes del progresismo regional, completan el combo de preferencias de la “diplomacia alternativa” del peronismo.

El objetivo es buscar alianzas y apoyos que lo posicionen como la contracara de la diplomacia libertaria, anclada en su fuerte alianza con el trumpismo en Estados Unidos y el Estado de Israel, bajo el liderazgo de su primer ministro, Benjamín Netanyahu .

En su proyectado paso por Montevideo, previsto para el viernes 21 y aún “supeditado a la agenda local”, según comentaron cerca suyo a este diario, Kicillof estará junto a representantes de los gobiernos de izquierda en Brasil y México, los demócratas norteamericanos, el expresidente chileno Gabriel Boric y referentes del ya exgobierno de Gustavo Petro en Colombia. En los tres días que durará el debate habrá más presencias argentinas, como el excanciller Jorge Taiana , el diputado Eduardo Valdés y el presidente del bloque del Parlasur, Gabriel Fuks , entre otros. En la Cumbre Panamericana habrá también participación del Grupo Puebla, que coordinan el chileno Marco Enriquez Ominami y el argentino Matías Capeluto , y que días atrás recibieron al gobernador kirchnerista de La Rioja, Ricardo Quintela , también interesado en extender sus relaciones con el progresismo regional.

“El hemisferio atraviesa hoy una coyuntura crítica que amenaza el bienestar de sus pueblos: el orden internacional basado en reglas se erosiona, se profundizan los patrones de migración forzada, las familias trabajadoras sufren el encarecimiento del costo de vida, la aceleración tecnológica forja nuevas formas de dependencia y control, y el crimen organizado avanza desafiando las capacidades de los Estados”, afirman los organizadores del evento a modo de reflexión compartida.

Kicillof encabezó, en abril pasado, una gira política e institucional por España que incluyó reuniones y fotos con ministros del socialista Pedro Sánchez , otro de los enemigos políticos de Milei, y con el propio Lula da Silva. “Hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”, dijo Kicillof al salir de aquel encuentro con el mandatario brasileño, un eslogan compartido por las distintas ramas de la diplomacia peronista.

Al igual que Kicillof, Massa también sostiene aceitados vínculos con el presidente de Brasil y con su exministro de Economía Fernando Haddad , quienes lo recibieron en Brasilia durante la campaña electoral de 2023. El tigrense juega ahora esas fichas en el ámbito diplomático: en los últimos días trascendió la realización de una cena, a fines de junio, del exministro de Economía con una docena de diplomáticos en actividad, en la que intercambiaron opiniones (en general críticas) sobre la política exterior argentina. “Se pusieron a disposición, lo ven como eventual candidato”, afirmó uno de los asistentes al cónclave, al que Massa llegó con su referente internacional, Gustavo Martínez Pandiani , hoy embajador en Trinidad y Tobago.

En el contexto de su pelea abierta con Trump, China también es un puntal de la diplomacia opositora. Vaca Narvaja, embajador en China durante el gobierno de Alberto Fernández , fue distinguido días atrás por el gobierno chino en Kirguistán como “embajador amigo de la Franja y la Ruta”, la apuesta china por abrir mercados y tejer alianzas mucho más allá de sus fronteras.

“Milei compra rivalidades ajenas y se pelea con sus principales socios comerciales, Brasil y China”, afirmó a LA NACION Vaca Narvaja, que sostuvo que “ni Trump es tan antiChina como Milei, porque Estados Unidos tiene 80.000 empresas radicadas en China, y nadie les hace problemas”. Como asesor de los gobernadores en el CFI, Vaca Narvaja habla de una “doble dependencia” del Gobierno, con Estados Unidos en lo político y con China en lo económico.

“Pelearse con Brasil y China para alinearse automáticamente con Estados Unidos no amplía nuestra autonomía; achica nuestro margen de maniobra”, agregó el exembajador, que consideró “increíble” la presión directa del embajador norteamericano Peter Lamelas a empresas argentinas para que no comercien con compañías chinas, como el reciente caso de Huawei.

¿Y Cristina? Desde su prisión domiciliaria de San José 1111, la expresidenta Cristina Kirchner sigue atenta al tablero internacional. Y más allá de que León XIV conoce bien la política nacional, la exmandataria está preocupada por dejarle en claro al Papa la situación de “proscripción” que está viviendo, que, según ella, saca del sistema electoral al “30 por ciento de los argentinos que no la pueden votar”, cuentan referentes cercanos.

El mensaje, transmitido por el hipercristinista Oscar Parrilli , bajó a las segundas líneas que tienen contacto con la Iglesia argentina, para que a su vez llegue al Sumo Pontífice antes de su paso por el país. “Podrán decir que coinciden en la oposición al aborto o en los valores judeocristianos. Pero el Papa va a hablar de inteligencia artificial, de pobreza, de los ataques a los desvalidos. Y ahí coincide mucho más con nosotros”, confía otro referente de la diplomacia peronista.

Fuente: La Nación