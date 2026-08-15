Las inversiones favoritas del mercado tras la temporada de balances

Es temporada de balances y, con los resultados ya sobre la mesa, llega el momento de revisar qué tan atractivas están las empresas que cotizan en Bolsa, tanto en el mercado local como en el exterior. Algunas pueden haber quedado caras después de las subas; otras, en cambio, pueden ofrecer una oportunidad para entrar. Para los inversores, los números también sirven para decidir si es momento de apostar por una acción o de pensar en salir.

Estas son algunas de las consideraciones y lecturas de los principales brokers de la Argentina y sus recomendaciones para los inversores.

“La temporada de resultados del segundo trimestre de 2026 cerró con un escenario dispar y lleno de matices: mientras el crecimiento de la nube válida la inversión masiva en IA, la presión sobre el flujo de caja libre y las ganancias extraordinarias obligan a mirar más allá de los titulares” , advierte Damian Vlassich, Team Leader de Estrategias de IOL.

En el mercado internacional una de las elegidas de Vlassich como mejor alternativa en base a resultados es Microsoft. “Microsoft ofrece, a nuestro criterio, el perfil riesgo/retorno más sólido y balanceado para liderar carteras tecnológicas” , asegura. “La combinación de previsibilidad contractual en la nube y la aceleración de Azure sustentan una proyección de crecimiento de EPS (ganancias por acción) a un año del 19,3%. Con un precio objetivo de US$562,7, presenta un upside estimado del 15,2%, consolidándose como la opción con la mejor relación riesgo/retorno en términos de visibilidad y calidad operativa”, agrega.

Para Meta (la dueña de las redes sociales) ve una valuación atractiva, pese a la fuerte caída de precio que registró tras las presentaciones de sus últimos resultados. “En nuestra mirada, la valuación resulta muy atractiva para inversores con horizonte de 18 a 24 meses que toleren la volatilidad del corto plazo”

Tras un mes de julio caracterizado por el castigo al sector tecnológico, agosto arrancó con mejor humor y “un marcado sesgo comprador”, según datos de IOL. Amazon fue noticia porque superó por primera vez en su historia los US$3 billones de capitalización bursátil. A esta empresa el equipo de estrategias de IOL le pone un precio objetivo de US$321,9, equivalente a una suba del +13,7%. “Amazon resulta atractiva para horizontes de inversión de mediano plazo (18–24 meses)”, dice el especialista.

Saliendo del sector tech, Sergio González , CFA, Global Asset Management, Cohen Aliados Financieros, sostiene “la preferencia por empresas value (más conservadoras) frente a la concentración en las mega empresas de alta capitalización tecnológicas. Y conservamos la posición en oro, cuya tesis estructural sigue vigente a pesar de haber sido un detractor en lo que va del año”.

“El crecimiento interanual de las ganancias de las llamadas las 7 Magníficas corre por encima de 35% anual , muy lejos del ritmo de las restantes 493 empresas del índice. Esa brecha debería empezar a equipararse y, hacia 2027, darse vuelta”, sostiene.

Los especialistas destacan que en un escenario global de récords de precios, es tiempo de tomar decisiones estratégicas y posicionarse privilegiando la calidad de los fundamentos. “Como dice el refrán: las ramas de los árboles no crecen hasta el cielo y las raíces no llegan hasta el infierno”, asegura González.

En el mercado local, Matías Cattaruzzi, Sr. Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero, señala cuatro empresas del sector energético que considera atractivas para los inversores: YPF, TGS, Transener y Pampa Energía.

Para YPF, el analista mantiene su recomendación de comprar la acción y elevó el valor que estima que podría alcanzar a US$63 por ADR. Según su análisis, esto dejaría un margen de suba del 24% respecto de su precio actual.

Entre las otras empresas destacadas aparece TGS. “Mantenemos nuestra recomendación de compra sobre TGS y nuestro precio objetivo a 12 meses es de US$41 por ADR, lo que implica un potencial de suba del 32%”, señala Cattaruzzi.

En el caso puntual de Transener, precisa que “vimos un sólido trimestre, aunque por debajo de las expectativas debido a mayores costos. En este caso el precio objetivo a 12 meses es de $4600 por acción, lo que implica un potencial de suba del 42%, del cual aproximadamente un 12% provendría de una distribución esperada de dividendos”.

Y finalmente, para Pampa Energía destaca que “la empresa tuvo un Ebitda récord impulsado por el traspaso de la desregulación y el aumento de la producción en Rincón de Aranda. Mantenemos nuestra recomendación de compra y nuestro precio objetivo a doce meses de US$120 por ADR, lo que implica un potencial de suba del 41%” . Vale recordar que los ADRs son la representación de las acciones extranjeras en la Bolsa de los Estados Unidos. En este caso un ADR equivale a 25 acciones de la compañía .

Para el mercado local Delphos Investment, pone la lupa sobre Banco Supervielle. “Supervielle cotiza con un descuento desmedido respecto del resto de los bancos argentinos y luce atractiva para complementar una cartera de equity (acciones) y capitalizar la reversión del ciclo de créditos”, explican.

Fuente: La Nación