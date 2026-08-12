La ONU premió a una investigadora argentina por un descubrimiento sobre el “código original de la naturaleza”

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La investigadora argentina Renata Reinheimer fue galardonada como la Mejor Emprendedora de 2026 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La distinción pone de relieve una innovación disruptiva que promete revolucionar la sostenibilidad del agro global: la capacidad de convertir cultivos anuales en perennes.

El prestigioso reconocimiento internacional, otorgado por un organismo especializado de las Naciones Unidas, destacó la labor de Reinheimer al frente de Infira, una empresa de base tecnológica que también resultó ganadora en la categoría de Agricultura y Alimentación.

La tecnología desarrollada por la investigadora del Conicet y su equipo en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL) se basa en la comprensión de la evolución vegetal. Reinheimer y sus colegas descubrieron que los cultivos actuales, como el trigo o el maíz, tienen ancestros silvestres que eran perennes; es decir, que vivían varios años.

A través de un método patentado, Infira logró identificar y expresar genes específicos que las plantas perdieron hace aproximadamente 80 millones de años. Al reactivar este “código original de la naturaleza”, consiguen que cultivos comerciales que normalmente mueren tras una cosecha puedan rebrotar temporada tras temporada a partir de una única siembra.

Esta tecnología es descrita como “calcable”, lo que significa que puede aplicarse a diversas especies de alto valor comercial, tales como el arroz, la soja, el maíz, la caña de azúcar y la alfalfa. Actualmente, el desarrollo más avanzado se encuentra en el arroz, que ya está siendo ensayado a campo en su segunda campaña con resultados exitosos de productividad y rebrote.

El avance científico liderado por Reinheimer no solo busca aumentar la producción, sino también restaurar el equilibrio ambiental de los sistemas agrícolas. Entre los beneficios principales se destaca la restauración del suelo: a diferencia de los cultivos anuales, las plantas perennes desarrollan sistemas de raíces más profundos y permanentes. Esto mejora la estructura de la tierra, reduce la erosión y apoya la vida microbiana.

Asimismo, logran una reducción de costos y recursos. Al no tener que resembrar cada año, los agricultores ahorran en semillas, maquinaria y combustible. Además, estas plantas requieren menos insumos químicos y agua, lo que aumenta la resiliencia ante climas inestables.

A su vez, el sistema permite una mayor captura de carbono y una reducción significativa de la huella ecológica de la práctica agrícola. También se obtiene mayor biomasa y estabilidad, ya que la tecnología permite que los cultivos mantengan altos niveles de productividad a lo largo de múltiples ciclos de cosecha.

La empresa Infira fue fundada en Santa Fe en el año 2020 por Reinheimer junto a la ingeniera química Cecilia Arolfo y la especialista en transferencia tecnológica Victoria Nagel. Para la científica, este premio de la OMPI demuestra que “investigar y emprender no son caminos opuestos”, sino una vía para transformar el conocimiento científico en soluciones reales para el mercado y la sociedad.

Con esta tecnología, la Argentina se posiciona a la vanguardia de la agricultura regenerativa, ofreciendo una alternativa para el 70% de las tierras agrícolas del mundo que hoy dependen de ciclos anuales de siembra intensiva. El próximo desafío del equipo es escalar esta innovación desde el laboratorio y el invernadero hasta lograr un impacto productivo masivo en el campo.

“El reconocimiento es muy importante, pero nuestro verdadero objetivo todavía está por delante: lograr que la tecnología de Infira llegue al campo y pueda demostrar su impacto a escala productiva. Nuestro sueño es que, en algunos años, existan cultivos desarrollados con nuestra tecnología que puedan rebrotar después de la cosecha, mantener sistemas radiculares más profundos y contribuir a una agricultura más productiva y regenerativa”, señaló Reinheimer.

Fuente: La Nación