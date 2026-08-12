Dejó su trabajo en Rosario y acompañó el sueño de su hijo de ser futbolista: la relación entre Lionel y Jorge Messi

El padre de Lionel Messi, Jorge —quien falleció el sábado pasado— siempre supo que el sueño de su hijo era ser futbolista. Con el sacrificio que eso conlleva, junto a Celia Cuccittini , su esposa y madre del astro, comenzó a percibir que ese anhelo era posible al ver brillar a Leo en el Club Abanderado Grandoli de Rosario a principios de la década del 90.

A los cuatro años, cuando los niños recién aprenden los primeros conceptos del deporte, Messi ya tenía en claro cómo jugar y hacer brillar al resto de sus compañeros . El rol de Jorge fue vital por aquel entonces al hacerse cargo de la categoría de su hijo y catapultarla al éxito, siendo ese el primer gran espaldarazo que recibió La Pulga para encaminarse a su sueño de ser futbolista. FC Barcelona, París Saint Germain, Inter Miami y la selección argentina , donde conquistó un Mundial, fueron los equipos donde brilló y estuvo acompañado por su padre.

Jorge Messi nació en 1958 y formó una familia en Rosario junto a Celia y sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol . Trabajó en la empresa Acindar, una planta siderúrgica de Villa Constitución, a 40 kilómetros de su ciudad natal. Mientras cumplía esa labor que le daba sustento económico a su núcleo, también repartía su tiempo como entrenador de fútbol, más específicamente de la categoría de Lionel en Abanderado Grandioli.

El paso de los partidos y los años comenzaron a alimentar la ilusión de que Leo pudiera triunfar en el exterior. Sin las oportunidades necesarias en algunos clubes argentinos, Jorge Messi decidió embarcarse en un proyecto de vida que incluía vivir en Barcelona , el club que le daría la oportunidad a aquel pequeño futbolista de capacitarse e instruirse en La Masia , el complejo deportivo Culé .

De padre a representante legal y consejero, el extrabajador siderúrgico acompañó los primeros pasos de su hijo, quien, en reiteradas ocasiones, mostró las credenciales necesarias para ganarse un lugar en las divisiones formativas del Barcelona.

El vínculo que unió a Lionel Messi con el Barcelona se firmó en una servilleta . El contrato, confeccionado y rubricado el 14 de diciembre del año 2000, unió al joven rosarino con la institución blaugrana. Carles Rexach , secretario técnico del FC Barcelona, fue clave en esta decisión ya que cedió ante las incesantes peticiones familiares del jugador para poner la firma cuando él tenía 13 años.

“En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas ”, escribió Rexach, de puño y letra, para darle la bienvenida formal a un jugador que cambiaría la historia del Barcelona y el fútbol.

El sábado 8 de agosto, Jorge Messi falleció en Rosario . La noticia conmovió a todo el seno familiar y también a los amantes del deporte, quienes lamentaron la pérdida del ser querido del futbolista.

Luego de varios días de duelo, Lionel, en su cuenta de Instagram, descargó todos los sentimientos contenidos y despidió a su padre, quien también fue su consejero y representante a lo largo de su carrera profesional.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido . No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto . Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió Leo Messi al inicio de la publicación.

Y, agregó: “ Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste . Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”.

“Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad . Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más . Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien ”, continuó.

El comunicado siguió: “Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó . No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés . Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”, expresó. “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente , y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, sentenció.

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Fuente: La Nación