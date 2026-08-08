La muerte de Jorge Messi, minuto a minuto: Lionel Messi ya llegó a Argentina para darle el último adiós a su papá

Jorge Horacio Messi , padre de Lionel Messi, murió este sábado a la madrugada a los 68 años, tras luchar durante varios meses contra el cáncer. La noticia de su muerte fue confirmada a Clarín por fuentes cercanas al futbolista. Leo ya llegó a Rosario tras un vuelo de ocho horas desde Miami. Participa de una despedida íntima, restringida a la familia y allegados.

En medio de un fuerte operativo policial y decenas de fans, Leo y su familia arribaron pasadas las 21.20 al cementerio El Prado, en una camioneta negra. Allí se hará el reservado velatorio de Jorge Messi, sólo para parientes y allegados.

Tras el ingreso del vehículo, el despliegue policial se reagrupó en la entrada del cementerio.

En este momento hay movimiento de vehículos. Una camioneta gris y una camioneta negra se desplazaron a buscar a Messi y su familia hasta el avión. Se va con escolta de la Policía, rumbo al lugar donde se hace el velatorio de su papá, Jorge Messi.

El astro arribó a su ciudad natal después de poco más de ocho horas de vuelo. Leo participará del velatorio privado de su padre, Jorge Messi, que murió este sábado a la madrugada a los 68 años.

En poco más de 10 minutos, el avión que trae al astro desde Miami tocará suelo rosarino, para despedir a su padre, Jorge, que murió este sábado.

Se trata del bar VIP, uno de los emprendimientos de los Messi en la ciudad.

El futbolista viaja en un avión privado que ya sobrevuela Jujuy. Arribaría a Rosario cerca de las 20.30, para participar del velatorio de su padre, Jorge Messi.

El cantante publicó un largo posteo en Instagram para recordar su relación con el padre de Lionel Messi. Lo ilustró con una foto que lo muestra caminando, de espaldas, junto a Jorge. "La caminata en París", tituló Montaner.

"En los últimos meses, nuestro tema de conversación, se centró en la fe, en cómo el SEÑOR era el dueño de todo y cómo El llevaba el control. Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando", reveló sobre las últimas charlas.

Ocurrió en Údine, donde el club catalán disputó este sábado un amistoso con Nottingham Forest. Proyectaron imágenes del padre de Lionel Messi en una pantalla gigante mientras se hacía el minuto de silencio.

IMPRESIONANTE: muy respetuoso minuto de silencio antes del amistoso de Barcelona vs. Nottingham Forest por la muerte de Jorge Messi. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8G249X69Qr

Guillem Balague es autor de Messi , una de las biografías más completas del actual jugador de Inter Miami. También escribió una obra sobre Maradona y otra sobre Guardiola. Todas cruzadas por los colores del Barcelona. Y a aquellos inicios de Lionel en el club blaugrana se remontó para hablar sobre la muerte de Jorge Messi.

"Jorge Messi tenía una sola prioridad relacionada con su hijo: cuidarlo", aseguró Balague, que destacó que Jorge "era una buena persona que inculcó valores sólidos a su hijo". También remarcó que el padre de Leo fue "decepcionado" en su camino por el negocio del fútbol.

Jorge Messi had only one priority related to his son: to look after him He did it when he asked a 12 year old Leo what he wanted to do: return to Rosario with the family or stay in Barcelona? By staying, Jorge stayed with him and had to let his wife Celia go back with the rest…

El Gulfstream V en el que viaja el astro argentino comienza la última etapa de su viaje a Argentina. Se espera que Leo llegue a Rosario cerca de las 20 para despedir a su padre, Jorge Messi.

También el actual club de Lionel Messi le mandó su apoyo a la estrella argentina por el fallecimiento de su padre. "Nuestros corazones están acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi", escribieron en sus redes sociales.

El exentrenador de la Selección argentina transmitió su dolor por el fallecimiento de Jorge Messi. "En este difícil momento para toda la familia te abrazo a la distancia con el afecto de siempre. Padre ejemplar, hijo ejemplar", dijo Pekerman.

"Jorge marcó un camino y siempre será referencia para vos y toda la familia. Mucha fuerza Leo. Te quiero", terminó el mensaje.

La película se llamó "Messi", a secas. Salió en 2014, bajo la batuta del talentoso director español y con guión de Jorge Valdano. Era mitad documental, con entrevistas a familiares, amigos, entrenadores y hasta maestras de Lionel Messi. Y la mitad, ficción; allí le tocó aparecer a Jorge Messi.

No fue él quien actuó, sino que a Jorge -como a Celia y, en parte, a Lionel- lo interpretó un actor: Juan Pablo Garaventa. Como en la carrera de su hijo (interpretado por Juan Ignacio Martínez), Tuvo un rol central en el documental. Él lo acompañaba, con la madre y los hermanos, a la canchita. Y también fue a la consulta con el endicronólogo, quien les comentó que faltaba la hormona del crecimiento. Además, contuvo al pequeño Lionel ante una pelea con una banda de chicos que le llevaron la bicicleta.

Una de las apariciones más importantes de Garaventa, en la piel de Jorge, fue cuando lo llevó a su hijo a probarse en Barcelona. Y otra, cuando -en medio de dudas familiares- Celia lo alienta a que acompañe a Lionel. ¿Otra? Cuando recibe el llamado de la AFA sobre la convocatoria a las juveniles en el amistoso con Paraguay en la cancha de Argentinos.

"La muerte de alguien que aprecias y has conocido siempre te duele. Jorge todavía era joven, se nos ha ido demasiado temprano", dijo Gaspart, presidente del club entre julio de 2000 y febrero de 2003.

"Yo era presidente del Barsa cuando Lionel Messi llegó al club. Estuve al tanto de su llegada y de su primer contrato oficial con el club, sobre todo en una decisión del padre, que si Leo se quedaba en el Barcelona tenía que ser en la residencia junto con él", añadió en Radio Mitre . "Él quería estar muy cerca de su hijo, un niño de 13 años".

La familia Messi decidió que el último adiós a Jorge será en el cementerio El Prado, un espacio ubicado a las afueras de Rosario, sobre la ruta nacional 33. Al predio solo podrán ingresar autos autorizados y el control estará a cargo de una empresa de seguridad privada, según detallaron los medios locales.

Lionel Messi llegará a Rosario pasadas las 20 en un vuelo privado que partió poco antes del mediodía desde Fort Lauderdale.

Los dos primeros partidos de la Liga Profesional este sábado tuvieron un minuto de silencio antes del inicio por la muerte de Jorge Messi. En Riestra-Estudiantes de La Plata y en Atlético Tucumán-Sarmiento comenzó el homenaje de la AFA al papá de Lionel Messi y los jugadores y los árbitros usan un brazalete negro.

El club francés, que fue la casa de Leo Messi durante dos años, desde agosto del 2021 hasta julio de 2023, también publicó un posteo con condolencias al ídolo argentino.

"El Paris Saint-Germain, su Presidente y todo el Club presentan sus más sinceras condolencias a Leo Messi con motivo del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El Club envía todo su apoyo a Leo, a su familia y a sus seres queridos en esta dolorosa prueba. Que en paz descanse", escribió

Le Paris Saint-Germain, son Président et l’ensemble du Club présentent leurs plus sincères condoléances à Leo Messi à la suite du décès de son père, Jorge Messi. Le Club adresse tout son soutien à Leo, à sa famille et à ses proches dans cette douloureuse épreuve. Qu’il repose…

El COA publicó este sábado un mensaje de apoyo a Lionel Messi por la muerte de su papá Jorge en Rosario.

El Comité Olímpico Argentino lamenta el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, campeón olímpico y capitán de la Selección Argentina. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/x3oVauGTIt

El ídolo argentino Lionel Messi llegará a Rosario este sábado pasadas las 20 para despedir a su papá Jorge, quien murió durante la madrugada en el sanatorio en el que estaba internado.

El último adiós a Jorge Messi será un evento reservado solo a la familia y allegados.

El extenista español Rafael Nadal publicó este sábado un emotivo mensaje en redes para acompañar a Leo Messi tras la muerte de su papá.

"Querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge", escribió Nadal.

Querido Leo, No puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge. 🙏🏻

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también publicó un mensaje por la muerte de Jorge Messi. "Rosarino de alma y corazón, sencillo, buen tipo… Te fuiste pronto, querido Jorge, papá de Leo y padrazo de todos tus cachorros", escribió Javkin al compartir una foto de Jorge y Leo Messi.

Y cerró: "Te vamos a extrañar. Gracias por tu amistad. Abrazo enorme a toda la familia".

Rosarino de alma y corazón, sencillo, buen tipo… Te fuiste pronto, querido Jorge, papá de Leo y padrazo de todos tus cachorros. Te vamos a extrañar. Gracias por tu amistad. Abrazo enorme a toda la familia. pic.twitter.com/6vJdJZK3oL

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro publicó un mensaje tras la muerte de Jorge Messi. "Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio, ganándose el respeto de todos", destacó el mandatario provincial.

"Gracias, Jorge, por tu amistad y tu esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en la provincia puedan mejorar, y por habernos regalado, a través de tu hijo, las alegrías de nuestra vida", escribió Pullaro en X.

Con profundo dolor despedimos a Jorge Messi. Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio, ganándose el respeto de todos. Acompañamos a su familia en este momento tan difícil. Gracias, Jorge, por tu amistad y tu esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en…

Además de la decisión que tomó la AFA y el posteo de su presidente Claudio Tapia, la cuenta de la selección argentina publicó un mensaje de apoyo a Leo Messi por la muerte de su papá.

"Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo", escribió la selección en X.

Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo. pic.twitter.com/k7TUlPkGTM

El Club Atlético Boca Juniors lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestro absoluto cariño y más sinceras condolencias. Estamos con vos, Leo. pic.twitter.com/8iiVzVLtLl

Real Madrid, el club español que fue el máximo rival de Lionel Messi a lo largo de su carrera en Barcelona, también publicó un comunicado saludando al ídolo argentino por la muerte de su padre.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", dice el texto del club de la capital española.

Jorge Messi, padre del crack argentino, desde hace meses que padecía el cáncer por el que murió este sábado. No se lo veía en público desde hace mucho tiempo en público y de hecho, la última vez fue hace más de 130 días, cuando acompañó como visitante a Leones FC, el club de Rosario que tiene como presidente a Matías Messi, otro de los hijos de Jorge y debutó este año en la la Primera C. Seguí leyendo acá .

El Barcelona publicó este sábado un mensaje por la muerte de Jorge Messi y le agradeció por haberle confiado al club "los inicios y los de máximo esplendor de la cerra futbolpística de su hijo Leo".

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. pic.twitter.com/uwuH9s6dLY

La Unión Argentina de Rugby también publicó un mensaje en sus redes sociales con condolencias a la familia Messi por la muerte de Jorge. "El rugby argentino acompaña a la familia Messi en este doloroso momento", destaca el comunicado.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó un texto en redes sociales para despedir a Jorge Messi, a quien destacó "por haber criado a una persona de valores" como Lionel Messi.

"Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerle en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso y enseñarle, con hechos, que detrás de cualquier éxito deportivo hay una persona y unos valores que cuidar", escribió Tapia.

Y agregó: "Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta".

El secretario de Deportes, Daniel Scioli, fue el primer funcionario del Gobierno nacional en publicar un mensaje en apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su papá Jorge.

Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Messi y acompaño en el sentimiento a nuestra leyenda del fútbol mundial y capitán de la Selección Argentina, Leo Messi. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos. Fuerza, Leo. pic.twitter.com/IAshOIXi0K

Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento. Fuerza, Leo 🇦🇷💪 pic.twitter.com/XpWnQ3317s

La AFA resolvió este sábado que se hará un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos del fútbol argentino y que todos los plantes, cuerpos técnicos y árbitros usen un brazalete negro por la muerte de Jorge Messi.

El comité ejecutivo de la AFA lo confirmó a través de la resolución 6933. Además, las banderas de las instsalaciones de la entidad estarán a media asta hasta el 14 de agosto.

"Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de @unicef", destacó la organización en sus redes sociales.

Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de @unicef Acompañamos a Celia, a sus hijos, sus familiares, amigos y colegas en este… pic.twitter.com/IkDIlPL553

En la mañana de este sábado se conoció la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años. El frágil estado de salud del papá de Lionel ya había impactado de lleno en su hijo, quien explotó en llanto sin motivo aparente después de su primer gol frente a Argelia en el Mundial 2026.

Por motivos de salud, Jorge no se hizo presente en Canadá, México y Estados Unidos, pero sí fue un personaje secundario importante en Qatar 2022, donde se lo vio a pleno en la tribuna y, una vez finalizada la final, dentro del campo de juego. Seguí leyendo acá .

El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, repercutió de inmediato en los principales medios de comunicación del mundo, y en particular en los de temática deportiva.

"Muere Jorge Messi, padre de Leo, a los 68 años de edad", afirma el periódico deportivo catalán Sport, que graficó inmunerables portadas de su edición impresa con las hazañas de "La Pulga" con la camiseta del Barcelona. Seguí leyendo acá .

Lionel Messi siempre destacó la importancia de su familia en su carrera. Y entre esos recuerdos aparece con especial fuerza la figura de su padre, Jorge Messi, quien falleció este viernes por la noche, y que durante la infancia del futbolista tuvo largas jornadas laborales para sostener a su familia y acompañar el crecimiento de sus hijos. Seguí leyendo acá .

Lionel Messi ya vuela hacia Rosario para despedir a su papá Jorge, quien murió en la madrugada de este sábado.

El ídolo argentino estaba en Estados Unidos, a horas de jugar un nuevo partido este sábado con Inter Miami frente a Monterrey.

Apenas 52 palabras y unas firmas en una servilleta en el restaurante La Reial Societat de Tennis Pompeia de Montjuïc marcaron el destino de un Lionel Andrés Messi de 13 años. Su padre, Jorge, con 42 años, junto a Horacio Gaggioli, exrepresentante del diez, y Josep Maria Minguella, el cazatalentos al que se le atribuye el descubrimiento del crack rosarino, sellaron con Carles Rexach, secretario técnico del Fútbol Club Barcelona la llegada al club en el que haría historia. Seguí leyendo acá .

El predio Jorge Griffa de Bella Vista donde juegan las divisiones inferiores de Newell's tiene la bandera a media asta en señal de luto por la muerte de Jorge Messi.

Rosario Central también publicó un posteo "con respeto y afecto" a Lionel Messi por la muerte de su papá Jorge. Pese a que Lionel es hincha de Newell's, su hermano Matías es fanático de Rosario Central.

El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD pic.twitter.com/f5J7tRgoBQ

El Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario publicó este sábado un comunicado para dar cuenta de la muerte de Jorge Messi. El texto lleva la firma del director médico Carlos Mackey.

La Liga Profesional de Fútbol también publicó un mensaje en apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre.

En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo! pic.twitter.com/xXkbuTS47W

La Conmebol publicó este sábado un mensaje en redes sumándole a las condolencias a Lionel Messi por el reciente fallecimiento de su papá Jorge.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU

El Club Abanderado Grandoli, el primer equipo donde empezó a jugar al fútbol de chiquito Lionel Messi, publicó un sentido mensaje de despedida para Jorge Messi, padre y representante del 10, quien murió en las últimas horas en un sanatorio de Rosario.

Jorge Messi había sido entrenador en el club rosarino. Por eso, la cuenta de Instgaram lo despidió con un mensaje de agradecimiento, junto a una foto donde se ve a un joven Jorge junto a un puñado de pibes. Lionel empezó a jugar allí a sus cuatro años. Seguí leyendo acá .

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El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z

El Club Atlético Newell's Old Boys lamentó este sábado la muerte de Jorge Messi, padre de Leonel, a los 68 años.

"Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini", publicó el club en sus redes sociales.

También destacó que "su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial".

Fuente: Clarín