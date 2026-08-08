Boca hizo pie ante el Vélez de Guillermo y volvió a dejar buenas señales, pero se tuvo que conformar con el empate

Boca empató 1-1 con Vélez en el Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Clausura . Los goles fueron señalados por Diego Valdés para la visita y Santiago Ascacibar para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, ambos en el primer tiempo.
¡¡EL RUSITO SIGUE DE RACHA LUEGO DE SU FESTEJO ANTE EL PINCHA!! ¡¡GOL DE ASCACIBAR, LUEGO DE UNA GRAN JUGADA CON TACO INCLUIDO DE MERENTIEL, PARA EL 1-1 DE BOCA ANTE VÉLEZ!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uXtxu0GUcy
🔥 ¿CENTRO? ¡¡NADA DE ESO, GOLAZO DE TIRO LIBRE DEL 10!! ¡¡VALDÉS LA CLAVÓ DESDE LEJÍSIMOS Y MARCÓ EL 1-0 DE VÉLEZ ANTE BOCA!! 🔥 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/xQqTnOLobK
Fuente: Clarín
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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