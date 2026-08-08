La muerte de Jorge Messi, minuto a minuto: el conmovedor mensaje de Newell's y el comunicado de la clínica donde estaba internado

Jorge Horacio Messi , padre de Lionel Messi, murió este sábado a la madrugada a los 68 años, tras luchar durante varios meses contra el cáncer. La noticia de su muerte fue confirmada a Clarín por fuentes cercanas al futbolista.

El secretario de Deportes, Daniel Scioli, fue el primer funcionario del Gobierno nacional en publicar un mensaje en apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su papá Jorge.

Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Messi y acompaño en el sentimiento a nuestra leyenda del fútbol mundial y capitán de la Selección Argentina, Leo Messi. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos. Fuerza, Leo. pic.twitter.com/IAshOIXi0K

Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento. Fuerza, Leo 🇦🇷💪 pic.twitter.com/XpWnQ3317s

La AFA resolvió este sábado que se hará un minuto de silencio antes del inicio de todos los partidos del fútbol argentino y que todos los plantes, cuerpos técnicos y árbitros usen un brazalete negro por la muerte de Jorge Messi.

El comité ejecutivo de la AFA lo confirmó a través de la resolución 6933. Además, las banderas de las instsalaciones de la entidad estarán a media asta hasta el 14 de agosto.

"Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de @unicef", destacó la organización en sus redes sociales.

Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de @unicef Acompañamos a Celia, a sus hijos, sus familiares, amigos y colegas en este… pic.twitter.com/IkDIlPL553

En la mañana de este sábado se conoció la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años. El frágil estado de salud del papá de Lionel ya había impactado de lleno en su hijo, quien explotó en llanto sin motivo aparente después de su primer gol frente a Argelia en el Mundial 2026.

Por motivos de salud, Jorge no se hizo presente en Canadá, México y Estados Unidos, pero sí fue un personaje secundario importante en Qatar 2022, donde se lo vio a pleno en la tribuna y, una vez finalizada la final, dentro del campo de juego. Seguí leyendo acá .

El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, repercutió de inmediato en los principales medios de comunicación del mundo, y en particular en los de temática deportiva.

"Muere Jorge Messi, padre de Leo, a los 68 años de edad", afirma el periódico deportivo catalán Sport, que graficó inmunerables portadas de su edición impresa con las hazañas de "La Pulga" con la camiseta del Barcelona. Seguí leyendo acá .

Lionel Messi siempre destacó la importancia de su familia en su carrera. Y entre esos recuerdos aparece con especial fuerza la figura de su padre, Jorge Messi, quien falleció este viernes por la noche, y que durante la infancia del futbolista tuvo largas jornadas laborales para sostener a su familia y acompañar el crecimiento de sus hijos. Seguí leyendo acá .

Lionel Messi ya vuela hacia Rosario para despedir a su papá Jorge, quien murió en la madrugada de este sábado.

El ídolo argentino estaba en Estados Unidos, a horas de jugar un nuevo partido este sábado con Inter Miami frente a Monterrey.

Apenas 52 palabras y unas firmas en una servilleta en el restaurante La Reial Societat de Tennis Pompeia de Montjuïc marcaron el destino de un Lionel Andrés Messi de 13 años. Su padre, Jorge, con 42 años, junto a Horacio Gaggioli, exrepresentante del diez, y Josep Maria Minguella, el cazatalentos al que se le atribuye el descubrimiento del crack rosarino, sellaron con Carles Rexach, secretario técnico del Fútbol Club Barcelona la llegada al club en el que haría historia. Seguí leyendo acá .

El predio Jorge Griffa de Bella Vista donde juegan las divisiones inferiores de Newell's tiene la bandera a media asta en señal de luto por la muerte de Jorge Messi.

Rosario Central también publicó un posteo "con respeto y afecto" a Lionel Messi por la muerte de su papá Jorge. Pese a que Lionel es hincha de Newell's, su hermano Matías es fanático de Rosario Central.

El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD pic.twitter.com/f5J7tRgoBQ

El Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario publicó este sábado un comunicado para dar cuenta de la muerte de Jorge Messi. El texto lleva la firma del director médico Carlos Mackey.

La Liga Profesional de Fútbol también publicó un mensaje en apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre.

En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo! pic.twitter.com/xXkbuTS47W

La Conmebol publicó este sábado un mensaje en redes sumándole a las condolencias a Lionel Messi por el reciente fallecimiento de su papá Jorge.

La CONMEBOL lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz. pic.twitter.com/QpTWIAgdBU

El Club Abanderado Grandoli, el primer equipo donde empezó a jugar al fútbol de chiquito Lionel Messi, publicó un sentido mensaje de despedida para Jorge Messi, padre y representante del 10, quien murió en las últimas horas en un sanatorio de Rosario.

Jorge Messi había sido entrenador en el club rosarino. Por eso, la cuenta de Instgaram lo despidió con un mensaje de agradecimiento, junto a una foto donde se ve a un joven Jorge junto a un puñado de pibes. Lionel empezó a jugar allí a sus cuatro años. Seguí leyendo acá .

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El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z

El Club Atlético Newell's Old Boys lamentó este sábado la muerte de Jorge Messi, padre de Leonel, a los 68 años.

"Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini", publicó el club en sus redes sociales.

También destacó que "su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial".

Fuente: Clarín