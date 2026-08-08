Estados Unidos y China reeditan su guerra de potencias a través de una competencia por el negocio con cooperativa eléctrica de la Patagonia

A través de sus respectivos embajadores en Buenos Aires, Peter Lamelas y Wang Wei, Estados Unidos y China están reviviendo duramente su disputa geopolítica global, que tiene hasta color en las redes sociales.

Tal como anticipó Clarín, el capítulo de esta disputa en Argentina es porque Estados Unidos está intentando frenar la expansión de Huawei en una infraestructura tecnológica en la Patagonia que busca entrar en Vaca Muerta. La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) , que es la que está negociando con el gigante de las telecomunicaciones chino un acuerdo, denunció que Washington utilizó la amenaza de restricciones de visas para presionarla; el embajador estadounidense recordó que se trataba de “un asunto” de seguridad y que entrar a su país era un “privilegio y no un derecho”.

Pero Wang contraatacó para defender a Huawei y acusó a EE.UU. de injerencia. Entretanto, el Gobierno de Javier Milei quedó atrapado entre su alineamiento con Trump y la necesidad de mantener su relación económica con Beijing. Milei nunca viajó a China, para corresponder la invitación a Xi Jinping, y mantiene los intereses chinos alejados de asuntos sensibles como puertos, Hidrovía, logística, inteligencia y telecomunicaciones, pero sostiene el intercambio de monedas que se va renovando año tras año.

El gobernador neuquino, Rolando Figueroa, también quedó en una incómoda posición por los intereses estadounidenses que hay en su provincia a través del atractivo del principal yacimiento gasífero del país. Y en las últimas horas cundió el pánico en otras empresas. El planteo es: si Washington cuestiona a CALF por utilizar tecnología Huawei, ¿qué pasa con otras empresas estratégicas argentinas que también utilizan tecnología china? El dato fuerte es sobre YPF, que utiliza tecnología Huawei.

A su vez, denunciaron en la empresa CALF que los pedidos de ayuda a la Cancillería no fueron respondidos.

Este viernes, los gobiernos reavivaron su disputa, y fuerte, hasta con un fuerte contenido cultural según se observa en el tuit de última hora de la embajada china en Argentina.

“Reza un proverbio chino que dice: Si se quiere acusar a alguien, siempre habrá pretextos. El hecho de exagerar y generalizar deliberadamente el concepto de seguridad nacional no convierte las mentiras en realidad”, empezó diciendo el tuit de la Embajada de la potencia asiática, que en la semana también salió a rechazar la embestida de la potencia estadounidense en este país contra Huawei.

“Argentina, como Estado soberano, tiene todo derecho a decidir de forma autónoma con quién colabora, sin necesidad de que otros le digan qué empresas y proveedores son fiables y seguros, y mucho menos de que otros le ‘ayuden’ revocando visados. Si se llega incluso a anular una licitación normal, celebrada por las empresas con arreglo a los principios de la competencia de mercado y las normas económicas y comerciales internacionales, eso bastará para que el mundo se plantee: ¿queremos libertad o queremos hegemonía y política de fuerza?”, concluyó.

El embajador Lamelas, que mantiene una intensa actividad en la Argentina desde que llegó, se encargó por todos los medios —incluso habló con Clarín— de sostener las razones sobre por qué un funcionario de su embajada había enviado un mensaje a CALF advirtiéndole que, por las leyes de los Estados Unidos, ampliadas por otras normativas del secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, los directivos de la cooperativa podrían encontrar revocadas sus visas de entrada. El castigo migratorio podía alcanzar hasta entre 16 y 18 directivos de CALF, que a su vez defendió su política de negociar con Huawei y con otras empresas.

“Es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, la Argentina y para las empresas energéticas que están invirtiendo en Vaca Muerta y Neuquén. Nosotros estamos dispuestos a ayudar para identificar empresas y proveedores confiables y seguros”, sostuvo el embajador en distintos ámbitos, como había dicho a Clarín, mientras que la cuenta del FBI tuiteaba, con foto y todo, el mensaje de: “Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras. En Argentina, el Co-Director Adjunto del FBI Andrew Bailey se reunió con el Embajador de EE.UU. Peter Lamelas @pldocmd y altos líderes del Centro Nacional Antiterrorista de Argentina y @SIDE_Argentina para llevar la lucha a las redes terroristas y criminales en el extranjero y detener amenazas antes de que lleguen al pueblo estadounidense”. Fue una demostración de fuerza.

Los medios patagónicos, como el Diario de Río Negro, aseguran que los directivos de CALF estuvieron en reuniones en China invitados por Huawei.

Desde la política neuquina también salió a fijar posición un dirigente de la Libertad Avanza que sorprendió: el parlamentario neuquino del Mercosur Fabricio Cascino. “No desconozco que EEUU es un aliado político de Argentina y Neuquén, que también China nos metió una antena con raras funciones y que no es una pelea por 200 millones de dólares. ¡Es por inteligencia en Vaca Muerta! Lo cual, la cooperativa está fuera de esa pelea, para CALF es un negocio. EEUU se manejó muy mal con las formas y ahora recogieron el guante para tratar de que la cooperativa no lleve a cabo la operación de compra de 3200 kilómetros de fibra óptica”, expresó.

A mediados de semana, el presidente de CALF, Marcelo Severini, recibió una carta de Lamelas y hay una invitación a una reunión. Insistió en que la empresa china responde al Partido Comunista y, por lo tanto, para Washington está el Estado y el Ejército chino detrás, con la posibilidad de que ello se use para inteligencia. En este caso hay un elemento que vuelve particularmente sensible la situación: Neuquén es Vaca Muerta. Y Huawei quiere participar de la instalación de un data center.

Para Estados Unidos, que una empresa china gane posiciones en infraestructura tecnológica vinculada a una provincia que concentra una parte estratégica de la producción energética argentina es algo que Washington mira con mucha atención.

Y hay otro ingrediente: China ya tiene una presencia estratégica en Neuquén, con la estación espacial de observación que funciona en Bajada del Agrio.

Desde la empresa sostienen que preferirían una visita del embajador, pero que, si no es posible, están dispuestos a reunirse, aunque le explicarán que sus decisiones se toman “por precio y calidad y no por razones políticas”.

CALF, que tiene 90.000 clientes conectados van para 120.000 en sólo meses, con un promedio actual aproximado de 1.200 instalaciones mensuales y un alto índice de retención, es la principal eléctrica patagónica y, con sus respectivos cambios, existe desde 1933. Hoy tiene obras en ejecución para extender la red a nuevos barrios de la ciudad y proyección de expansión hacia otras localidades de la provincia y la zona de Vaca Muerta. Hace negocios con los estadounidenses, con los suizos, letones y ahora busca acuerdos con los chinos para su modernización tecnológica.

Fuente: Clarín