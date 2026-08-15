La historia de la trilliza que perdió a sus dos hermanas y a sus padres en el terremoto en Colombia

CALI (AFP).- Ana María Saavedra, de 23 años, está fuera de peligro, pero le espera el desafío de iniciar una nueva vida sin su familia. Es la única trilliza sobreviviente de un hogar devastado por el potente terremoto en Colombia . Su edificio en Cali , una de las ciudades más afectadas por el sismo de 7,4 de magnitud ocurrido el lunes, se desplomó por completo . Es la única sobreviviente de su familia.

Era una construcción de cuatro pisos levantada en los años 80; ellos vivían en el segundo piso.

Los padres de Ana María murieron abrazados en una habitación, una hermana quedó bajo las ruinas de una escalera y la otra dejó de enviar señales cuando se cumplieron las primeras 72 horas del terremoto, el plazo a partir del cual caen drásticamente las probabilidades de hallar sobrevivientes.

Ana María fue operada por una fractura de la pelvis y está recuperándose, de acuerdo a lo que confirmó Carlos Augusto Saavedra , primo de las jóvenes de 23 años. Los médicos prevén que en dos o tres semanas pueda caminar nuevamente. Desde la clínica le comunicaron que toda su familia falleció. Incluso su mascota, un perro.

“Está consciente, totalmente lúcida, está hablando , pero está con límites en el uso de redes sociales y apoyo psicológico”, contó su primo, arquitecto de 49 años. Por días, familiares y vecinos iniciaron una “movilización de gente impresionante, de amigos de las niñas, de amigos de ellos, de la familia” para tratar de encontrarlos con vida, dijo.

El terremoto dejó hasta ahora un balance de 288 muertos y casi 4000 heridos, sobre todo en las poblaciones del Pacífico y la región cafetera en el oeste del país.

“A eso de las 8.30 (hora local del lunes) nos dimos cuenta de que se había derrumbado completamente el edificio” en un sector en el que al menos otras tres construcciones colapsaron por completo, agregó el hombre.

Ana María se salvó tras resguardarse bajo una mesa de madera maciza. Su cabeza quedó expuesta y lo único que hizo fue gritar y pedir ayuda. La escucharon, la rescataron y la subieron a un auto para llevarla al hospital.

“Ella estaba a la salida del departamento. Había una puerta de madera en cedro grueso . Cuando se derrumbó el edificio, algunos muros hicieron el espacio del triángulo, y a pesar del derrumbe ella quedó en esa parte más alta, superficial del colapso, y eso fue lo que le permitió sobrevivir”, contó el familiar a El Tiempo .

Las hermanas de Ana María, Sofía e Isabella, así como sus padres Jairo y Victoria , de 63 y 61 años respectivamente, no tuvieron su suerte.

La tragedia ocurrió en la mundialmente famosa capital de la salsa y tercera ciudad más grande. Hallados juntos bajo los escombros, los padres de Ana María eran reconocidos por su ambiente festivo, como grandes fanáticos de la salsa y del club de fútbol Deportivo Cali .

Las jóvenes eran tan inseparables que estudiaron la misma carrera de marketing , luego hicieron el último semestre en Francia y regresaron juntas a Cali, donde todas trabajaban. “Eran superalegres, eran personas muy felices. Les gustaba compartir mucho en familia, les gustaba mucho la música, les encantaba la salsa”, recordó Saavedra.

Y agregó: “Tenían discos, hacían sus reuniones con amigos, se reunían a escuchar música con amigos, encuentros caseros, chéveres de tertulia”.

En particular, sobre Ana María dijo: “En medio de todo lo que vivió, logró ver cómo quedó el edificio, sabe la dimensión de la situación, tiene claro que tiene muchas ganas de vivir y que sobrevivió porque tiene un propósito de vida muy grande”.

En redes sociales, amigos de la familia que colaboraron en la búsqueda también lamentaron la pérdida. “Acabo de encontrar la colección de discos de Jairito, él como buen salsero, buen coleccionista, por supuesto acá tenía su Hector Lavoe, Sonora Ponceña, boleros, Roena.. .”, dijo Cristian Riascos en un video que publicó en Instagram.

Fuente: La Nación