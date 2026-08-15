Fingió un embarazo y robó una bebé: el caso que conmocionó a México en 2009 y que ahora llegó a Netflix

Netflix estrenó este jueves Un hijo propio , un documental dirigido por la chilena Maite Alberdi que reconstruye un estremecedor caso ocurrido en México en 2009 . La producción, que ya había pasado por distintos festivales, recupera la historia de una mujer que fingió estar embarazada durante meses y que terminó robando una bebé recién nacida para sostener la mentira frente a su entorno.

La directora tuvo acceso a la protagonista de esta historia durante su paso por prisión y la entrevistó para la realización del documental . A partir de su testimonio y del relato de quienes estuvieron involucrados, Un hijo propio reconstruye los hechos que comenzaron mucho antes del robo de la bebé.

El caso ocurrió en junio de 2009 y tuvo como protagonista a Eleonor Alejandra Marín Mendoza , quien trabajaba como empleada administrativa en el Hospital General de México. Durante años había intentado convertirse en madre, pero atravesó varias pérdidas de embarazos . Según las investigaciones, esa situación estuvo acompañada por una fuerte presión familiar y social para que finalmente tuviera un hijo.

Después de perder otro embarazo, Marín decidió ocultar lo ocurrido. Para sostener la mentira frente a sus familiares, continuó comportándose como si estuviera embarazada e incluso aumentó de peso para evitar sospechas. También estableció una fecha para el supuesto nacimiento: el 17 de junio.

Ese día ingresó al hospital donde trabajaba. Poco antes de las 19, se dirigió al sector de ginecobstetricia y se llevó a una bebé recién nacida . Según la investigación, la escondió en una bolsa de papel y abandonó el establecimiento con la niña.

Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para reconstruir sus movimientos. Al determinar que la responsable podía ser una trabajadora del hospital, los investigadores comenzaron a revisar distintos registros y encontraron un número telefónico asociado a un hotel. La búsqueda terminó pocas horas después: durante la madrugada, las autoridades localizaron a la bebé sana en un establecimiento ubicado al este de Ciudad de México . Allí también estaban Marín y su pareja, Arturo Calderón Gamiño.

La madre de la recién nacida, Mayra, contó que conoció a Marín el mismo día del parto . La mujer se presentó en su habitación como una trabajadora del hospital y aseguró que estaba allí para realizar una encuesta. Durante la conversación, le hizo varias preguntas personales, entre ellas sobre el padre de la bebé y su relación con él .

Poco después, Mayra fue llevada a bañarse. Cuando regresó, descubrió que su hija ya no estaba . La familia alertó a las autoridades y el padre de la niña incluso recurrió a los medios para pedir ayuda para encontrarla. Marín sostuvo posteriormente que había llegado a un acuerdo con Mayra y que la bebé había sido entregada voluntariamente. Sin embargo, la familia rechazó esa versión y la investigación estableció que el robo había sido planificado .

Por el caso, Marín recibió una condena de 13 años, 3 meses y 25 días de prisión , pena que cumplió en 2023. Ese mismo año recuperó la libertad. Su pareja también fue detenido, pero permaneció 2 años y 6 meses en prisión preventiva antes de ser absuelto por falta de pruebas que demostraran su participación en el robo.

Ahora, Un hijo propio recupera aquella historia y la lleva a Netflix para contar un caso que, más allá del delito, plantea preguntas sobre la maternidad, las expectativas sociales y hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que no cumple con aquello que los demás esperan de ella.

Fuente: La Nación