La hermana del hombre asesinado en Chaco apuntó contra la joven detenida: “Lo mataste sin compasión, no se pudo defender”

En medio del dolor por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia , el joven de 29 años que murió tras recibir una puñalada en el pecho en Resistencia, Chaco , su hermana publicó un desgarrador mensaje para reclamar justicia y apuntó directamente contra la acusada, Victoria Luz Cantero.

“Pido justicia por mi hermano. Lo mataste sin compasión. No se pudo defender. Ojalá te pudras en la cárcel, sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera. Destruiste una familia”, le escribió a la detenida en un posteo de Facebook .

La mujer también expresó su deseo de que la acusada permanezca presa. “Yo me voy a encargar de que no salgas nunca más de la cárcel. Te llevaste lo que más amo en la vida”, sostuvo.

En el cierre de su descargo, agregó otra fuerte frase dirigida a la sospechosa: “Hay un Dios que todo lo ve. Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste”.

El crimen ocurrió este domingo en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. De acuerdo con la investigación, Matías recibió una profunda herida de arma blanca en el pecho durante una discusión con su pareja, Victoria, de 25 años.

Tras el ataque, un amigo lo trasladó de urgencia al Hospital Julio C. Perrando. Allí lo operaron, pero murió poco después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La joven fue detenida y está acusada de homicidio. Sin embargo, en su declaración aseguró que recibió un llamado para acercarse a la casa y que, al llegar, encontró a Matías herido sobre la vereda.

Mientras la Justicia intenta reconstruir cómo ocurrió el ataque, familiares del joven sostienen que la relación estaba marcada por conflictos violentos.

Fuente: TN