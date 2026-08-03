Caso Paulina Lebbos: absolvieron a la amiga que la vio por última vez con vida y el padre de la víctima estalló contra los jueces

En este caso que sigue conmoviendo, luego de 20 años, a la provincia de Tucumán, se escribió hoy un nuevo capitulo judicial en torno al resonante e interminable expediente por el asesinato de Paulina Lebbos. La Justicia decidió absolver a Virginia Mercado , la mejor amiga de la joven estudiante de Comunicación Social y la persona que la acompañó en la madrugada del 26 de febrero de 2006, al concluir que no existen pruebas fehacientes que avalen la acusación por encubrimiento.

El testimonio de Mercado es una pieza clave en el expediente: fue la última persona que vio con vida a Paulina, tras salir juntas de un boliche en la zona del ex abasto aquel 26 de febrero y pasar por el departamento de Mercado para entregarle una mochila.

En su declaración, la testigo había afirmado en su momento que Paulina le confió que su entonces pareja, César Soto, intentó estrangularla . A pesar de la extrema gravedad y relevancia de estos dichos, su testimonio nunca fue valorado formalmente como prueba en contra de Soto, en el reciente juicio donde resultó absuelto por el beneficio de la duda.

Ahora, durante la etapa de alegatos, la fiscal Marta Jerez determinó que los nueve puntos señalados en la imputación contra Mercado no alcanzaban el rigor probatorio necesario para sostener un delito tan grave. Por este motivo, la representante del Ministerio Público Fiscal optó por no acusar y solicitó formalmente la absolución de la mujer. Una postura en la misma sintonía expresó su defensor, Elías Abi Cheble.

Al dar a conocer el veredicto, el juez Eduardo Romero Lascano ratificó que la instrucción judicial no logró reunir la certeza jurídica indispensable para condenar a la imputada. La acusación inicial se apoyaba en las contradicciones manifestadas por Mercado sobre lo ocurrido aquella madrugada fatídica, inconsistencias que habían servido de base en el histórico juicio de 2018 —donde resultaron condenados exfuncionarios del entonces Gobernador de Tucumán José Jorge Alperovich, como Eduardo Di Lella secretario de seguridad, Hugo Sánchez jefe de policía y Nicolás Barrera sub jefe de policía—. Sin embargo, el magistrado consideró que no se pudo demostrar que dichos baches en su memoria constituyeran una maniobra dolosa destinada a encubrir el homicidio.

El desarrollo del debate estuvo marcado por la tensión y condiciones particulares: Mercado afrontó un juicio abreviado por falso testimonio, hace meses atrás, tipificado por encubrimiento, donde admitió el delito que luego fue rechazado por el juez Prado porque la mujer no dio detalles de a quien habría encubierto. Además, participó de manera virtual desde la provincia de Salta, donde se encuentra radicada y atraviesa un tratamiento médico por un cuadro de cáncer avanzado.

La resolución judicial concluyó con su absolución al no acusar la fiscalía, desatando la indignación de Alberto Lebbos al considerar que intentan dejar trunco uno de los elementos probatorios centrales sobre la muerte por estrangulamiento de Paulina.

Lebbos, en declaraciones a TN, sostuvo que la mejor amiga de Paulina siempre estuvo amenazada por el poder político para que no declarara con la verdad. Bajo un clima de extrema sensibilidad en la sala de audiencias, donde la acusada se quebró al defender su postura, el fallo recae sobre el círculo más cercano a la víctima y profundiza el debate sobre las debilidades probatorias de una instrucción que, a dos décadas del crimen, continúa dejando interrogantes abiertos sin respuestas definitivas para la familia de Paulina Lebbos.

“Si realmente, su señoría y señora fiscal que representa al pueblo, quieren que se haga justicia por Paulina, acá no tendría que estar Virginia Mercado, tendría que estar José Alperovich y la bioquímica Lilia Moyano y tendría que estar cumpliendose la sentencia que han dictado tres honorables jueces de los que nadie puede dudar su integridad como los doctores Macorito, Ibáñez y Caramuti”, comenzó en su descargó Lebbos ante el tribunal.

Asimismo, señaló que ellos, en una sentencia firme, habían ordenado investigar la conducta delictiva del exgobernador de Tucumán, de Moyano y de 40 personas más. “Sentencia que no se cumple y que no informan a nadie, responsabilidad directa del responsable del Ministerio Público Fiscal, el doctor Giménez, que está investigado por imcmplimiento de funcionario publico”, insistió.

Sobre esto, remarcó: “Se va a saber la verdad cuando traigan a Alperovich y la bioquímica, que se sepa que pasó con Paulina y quienes son los asesinos”.

Al mismo tiempo, les acercó un papel con la sentencia que los funcionarios se negaron a recibir. “Hace siete años de una sentencia firme que no se cumple, es una vergüenza, sigue la impunidad, nadie hace nada. Se prescriben y archivan las causas, ¿qué les pasa a quienes dejan que prescriban causas con estos delincuentes que siguen protegiendo a los asesinos de Paulina?, ¿por qué no están sentados aquí José Alperovich y Lilia Moyano?“ , concluyó.

Fuente: TN