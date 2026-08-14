La estrecha relación entre el Gobierno e Israel: ahora le dan clases de hebreo a los efectivos de la PSA

En una situación inédita en la Argentina, pero habitual en otros países, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) comenzó a dar un curso básico de hebreo a su personal en el marco de la nueva ruta aérea de la empresa israelí El Al, Buenos Aires-Tel Aviv , que comenzará a prestar efectivamente el servicio a partir del 29 de noviembre.

Además de una serie de normas estrictas por los operativos de mega seguridad que utiliza Israel dentro y fuera del país, se sabe que los gobiernos de Javier Milei y Benjamín Netanyahu han estrechado tanto sus relaciones en lo político, que la instalación en sí de esta ruta histórica de El Al es un gesto de los israelíes para con la comunidad judía de Argentina -la mayor de América Latina-, puesto que no es comercialmente redituable. Deberán subsidiarlo.

La llegada del vuelo fue una movida que tejieron los embajadores Axel Wahnish y Elal Sela en el marco de la fuerte alianza incondicional que mantiene Milei con Netanyahu, a quien le prometió el traslado de la histórica embajada en Tel Aviv a Jerusalén, un deseo de Israel pero muy problemático a nivel internacional con el mundo árabe y musulmán, y con las Naciones Unidas.

Sela estará terminando su misión en el país a fines de agosto, y tras numerosas despedidas será reemplazado por Ahuva Spieler, diplomática israelí, nacida en Moldavia. Y quien entre otros puestos fue cónsul general Hong Kong y en Macao, es decir que tiene experiencia en situaciones de colonialismo británico , justo cuando una empresa israelí está por empezar entre 2027 y 2028 las unilaterales explotaciones de petróleo en las Islas Malvinas -que Argentina rechaza-, e Israel por levantar un consulado en Ushuaia. Su última misión desde 2024 fue como Jefe de la Oficina División Europa de la cancillería israelí, en Jerusalén.

Dimos inicio al Curso Básico de Idioma Hebreo, una herramienta que nos permitirá fortalecer la comunicación con pasajeros israelíes y seguir mejorando nuestra capacidad de respuesta en tareas de seguridad, control y asistencia. pic.twitter.com/wQBur4VoGi

De acuerdo a la información que difundió el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Carlos Tonelli, la capacitación en hebreo para el personal de la fuerza “busca mejorar la comunicación con los pasajeros israelíes y fortalecer la capacidad de respuesta de los agentes en tareas de seguridad, control y asistencia”.

Habrá medidas de control distinta para el embarque de esos aviones de El Al en la Argentina, pero nada distinto a lo que ocurre en otras ciudades del mundo donde intervienen directamente funcionarios de Israel especialmente capacitados.

Tonelli y otros funcionarios de la ministra Alejandra Monteoliva ya se habían reunido en julio en Ezeiza con autoridades de Israel para ultimar los ajustes alrededor de la llegada de este vuelo que genera un estrés superior a las habituales medidas de seguridad por posibles actos de terrorismo, de máxima, de agresión o de intimidación verbal a los pasajeros, teniendo en cuenta cómo el antisemitismo latente se acrecentó en el mundo por la sangrienta cruzada de Netanyahu en Gaza y el Líbano tras los ataques del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023. Además, Israel está en latente estado de guerra, su enemigo que históricamente apeló a sus proxies (representantes) para atacar blancos judíos dentro y fuera de Israel.

Los mismos posteos de la PSA informando sus movimientos para recibir el vuelo de El Al a partir de noviembre han generado una ola de críticas e insultos en redes sociales contra Milei, Netanyahu y Trump los principales amigos en la arena internacional del libertario.

Pero aunque llama la atención, el curso de hebreo no es el único que se imparte dentro de la PSA, y que en la mayoría de los casos sirve para cuestiones básicas como saludos o alguna urgencia comunicacional.

Dentro del Curso de Oficiales de la PSA (COPSA) se dicta idioma inglés como materia anual con un total de 96 horas y portugués con un total de 64. En 2018 también se dictó un Curso de conversación básica de Chino Mandarín para oficiales de la PSA. Y la Embajada de Francia ofreció en su momento cursos de francés. Lo que ocurre es que por un lado, fue anunciado y está mediando la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Pero el resto es habitual. "También nos acompañaron el Presidente de la Organización Sionista Argentina, Federico Nemetzky; y el Prosecretario de la DAIA, Gustavo Sakkal", indica en un pos de la PSA Tonelli, en el que se lo ve junto a las autoridades de la institución que nuclea a las entidades judías de la Argentina.

Desde antes de llegar al poder Milei abrazó el judaísmo aunque finalmente no hizo el proceso de conversión. Al asumir se abrazó a Netanyahu, a quien visitó varias veces en Jerusalén, y sólo con él porque no ha recibido a ningún político de la oposición israelí. Es una relación personal la que tienen convertida en relaciones de Estado y religión.

Con el nivel de agresiones que sufren los ciudadanos israelíes y judíos en el mundo a raíz de las guerras en Oriente Medio, Milei es muy popular en la colectividad aunque también un factor de preocupación ante el crecimiento del antisemitismo.

Sin embargo, el presidente también es un factor clave en la nueva diplomacia que Israel mantiene en la región, donde, de la mano de la presión de Washington, se acercó fuertemente a los nuevos gobiernos de José Antonio Kast, en Chile -tuvo enormes cortocircuitos con Gabriel Boric-, a Rodrigo Paz , en Bolivia; acaba de entrar en proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con el interinato de Delcy Rodríguez -no hay embajadores en Tel Aviv y Caracas desde 2009- y ahora también con Gerardo De la Espriella , en Colombia.

Para el caso, los israelíes fueron de los gobiernos que mostraron mayor solidaridad ante Venezuela y Colombia tras los fuertes terremotos que sacudieron los dos países.

Según informó el diario The Jerusalem Post esta semana, el millón de dólares que le dieron a Milei como premio de la Fundación Génesis -el llamado “Nobel Judío”- fue precisamente hacia actividades de empatía y acercamiento de Israel hacia América Latina.

Fuente: Clarín