“El rejunte no tiene sentido si es solo para ganar una elección”: el gobernador de Chubut condicionó el posible acuerdo entre el PRO y LLA

Apenas horas después de la reunión entre representantes del PRO y de La Libertad Avanza , la que encaminó el rumbo de ambos partidos a un posible acuerdo para los comicios de 2027, Ignacio "Nacho" Torres , gobernador de Chubut y parte del partido amarillo, criticó el rumbo de esta presunta alianza si solo tiene fines electorales.

"Ojalá, si hay un acuerdo a nivel nacional entre el PRO y La Libertad Avanza, se dé en el marco de una agenda de desarrollo. Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección" , declaró durante su presentación en AmCham Energy Forum 2026.

Luego, enfatizó: "Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años".

De esta manera, el chubutense puso condiciones ante una eventual alianza electoral de cara a los comicios 2027.

En ese sentido, puso como ejemplo el acuerdo partidario que existe en su provincia. "Nosotros tenemos un frente que tiene peronismo, radicalismo, PRO y libertarios también. ¿Qué nos une, qué nos hermana? Una agenda de desarrollo", indicó.

“Estamos ante una oportunidad de empezar a hermanarnos y conformar una agenda común entre las distintas provincias para la puesta en valor y el aprovechamiento de nuestros recursos”, añadió.

Las declaraciones de Torres se corresponden con los acercamientos de su espacio con el oficialismo de cara a las elecciones de 2027 que fueron oficializados este jueves a partir una reunión que se dio con dirigentes del PRO y LLA. El encuentro surgió luego de un primer contacto entre Mauricio Macri y Karina Milei el miércoles , en lo que significó el primer diálogo directo de parte del titular del PRO con representantes del Gobierno en mucho tiempo.

Al término de la reunión, desde Casa Rosada comunicaron los detalles. "Luego de la conversación telefónica entre la presidente de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei , y el presidente del PRO, Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, convocó a una reunión de trabajo al presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; al secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis; al vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem ; y al responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem ", indicaron en un comunicado desde Presidencia.

Los dos espacios continuarán dialogando con encuentros cada 15 días. Se espera que en las próximas reuniones puedan dar más precisiones sobre el armado electoral para 2027.

En este marco, las consecuencias de lo dialogado en Casa Rosada comenzaron a verse. Si bien todavía es prematuro para hablar de candidaturas, Santilli , actual ministro del Interior y afiliado del PRO, es quien tendría todo encaminado para presentarse a la gobernación bonaerense, después de haberse impuesto allí en las elecciones de medio término de 2025.

"El mejor candidato que podemos tener en Provincia es Diego Santilli . Es un lugar donde hace falta que llegue el cambio. Diego está con una convicción y audacia necesarias para encarar transformaciones que se necesitan de fondo", remarcó el diputado De Andreis, mano derecha de Macri, por LN+.

Por su parte, Sebastián Pareja, presidente de LLA en Provincia, también llenó de elogios a Santilli y se mostró a favor de una posible candidatura del "Colo" en el distrito que hoy gobierna Kicillof. El dirigente de Karina Milei también aspiraba a quedarse con esa postulación, pero ya aceptó que el ministro tiene más chances de recolectar votos.

"Lo ha dicho el Presidente de la Nación. Todavía no se largó la campaña, hay que esperar su ratificación, pero creo que Diego (por Santilli) se está encaminando claramente a ser el candidato ", dijo Pareja al ingresar al local partidario que el partido inauguró en San Telmo este jueves.

Fuente: Clarín