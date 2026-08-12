La causa por enriquecimiento ilícito y lavado contra Insaurralde y Cirio tendrá un nuevo juez desde este jueves

La causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y su ex esposa, la conductora y modelo Jesica Cirio , tendrá desde este jueves un nuevo juez. Es Juan Tomás Rodríguez Ponte, que asumirá como titular del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora.

Ex secretario del juez federal Ariel Lijo y titular de una dirección de asistencia judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rodríguez Ponte jurará este jueves a las 12 horas en una ceremonia que se realizará en el máximo tribunal, informaron a Clarín fuentes judiciales.

Así, el expediente que se inició en 2023 por el viaje de lujo de Insaurralde y la modelo Sofía Clerici a Marbella dejará de tener jueces suplentes y quedará con un nuevo juez titular. Por el expediente pasaron los magistrados Ernesto Kreplak y Luis Armella , quien la tiene actualmente.

La llegada de un nuevo juez genera expectativas porque tiene definiciones clave para tomar. La más importantes es resolver el pedido que hicieron en octubre 2024 los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco para que se cite a indagatoria a Insaurralde y otras personas y que repitieron el mes pasado con la acusación contra Cirio cuando se conoció el video en el que grabó millones de dólares en un vestidor y que busca conocer su origen.

"No habría que esperar definiciones en lo inmediato con el nuevo juez porque va a tener que estudiar la causa de cero", le dijo a este medio una fuente que trabaja en el expediente.

Rodríguez Ponte tiene 45 años y a los 18 empezó a trabajar en el Poder Judicial. Fue secretario de Lijo, quien lo apadrinó para llegar al cargo de juez y desde hace diez años está a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que depende de la Corte Suprema y que es clave para las investigaciones porque brinda asistencia tecnológica a las causas y está a cargo de las escuchas telefónicas.

Desde la DAJUDECO, Rodríguez Ponte participó en muchas causas sensibles. También es el represente de la Corte Suprema ante el Comité para la prevención y lucha contra el lavado de activos de la OCDE y está casado con la fiscal federal de Comodoro Py Alejandra Mangano .

En el juzgado federal de Lomas de Zamora, Rodríguez Ponte no solo se hará cargo de la causa contra Insaurralde sino que se trata de un tribunal clave para esa zona del conurbano bonaerense. Tendrá a su cargo las causas de crimen organizado y de dos lugares clave: el aeropuerto internacional y la cárcel federal de Ezeiza.

La causa contra el ex intendente de Lomas de Zamora se inició en octubre de 2023, cuando se conoció el viaje que hizo a Marbella con Clerici en el que pasearon por el mar mediterráneo en el yate "Bandido". Entonces Insaurralde era jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof y renunció al cargo. Fue en plena campaña presidencial que ganó Javier Milei.

La Fiscalía pidió la indagatoria de Insaurralde por no poder justificar sus bienes y nivel de vida y de otros familiares del ex funcionario como presuntos testaferros.

Un peritaje sobre los bienes y movimientos de dinero de todos los imputados de la causa que hicieron contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que hay inconsistencias en el patrimonio de Insaurralde. Ese será uno los puntos más relevantes del expediente que deberá resolver el nuevo juez.

También las presentaciones que hubo sobre el video de Cirio. La modelo y conductora grabó millones de dólares en cajas, cajones, bolsas y una valija en un vestidor de hombre que se sospecha que es de Insaurralde. Los peritajes que se hicieron no pudieron determinar dónde es el lugar. Tampoco la fecha.

Las imágenes, que reveló y aportó a la causa el diario La Nación , fueron peritadas y los especialistas no pudieron determinar la fecha de grabación. Tampoco descartaron la autenticidad del video. Tras ese estudio la defensa de Cirio pidió que no se use como prueba. Ese será otro punto central para la causa que desde este jueves tendrá una nueva etapa con Rodríguez Ponte.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín