A un mes de renunciar como intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi fue designado por su esposa como jefe de Asesoramiento Institucional del municipio

Apenas un mes después de haber renunciado al cargo de intendente para intentar posicionarse en la carrera hacia la gobernación bonaerense, Jorge Ferraresi fue nombrado por su esposa, la actual mandataria municipal Magdalena Sierra, como jefe de Asesoramiento Institucional, un cargo clave en la toma de decisiones del Ejecutivo y por el que cobrará más de diez millones de pesos mensuales.

Ferraresi fue designado formalmente el jueves pasado a través de un decreto que lleva la firma de Sierra , su esposa , que quedó al frente del municipio. El texto da cuenta de la creación de la Jefatura de Asesoramiento Institucional, lo que supone una modificación en la estructura orgánica .

Según el decreto, responderá directamente a Sierra y el objetivo de su área es "la formulación, coordinación y asistencia técnica a las áreas ejecutivas en el análisis, diseño y seguimiento de políticas , programas y proyectos de gestión institucional, promoviendo la mejora continua de los procesos y la optimización de recursos".

"Un secretario cobra 7.5 palos. Él está por encima de ellos. Sumado a la antigüedad y sumado a las mil unidades (que son litros de nafta), y sumado a computación del 150, más el título, debe andar entre 12 y 13 millones de pesos ", deslizó una fuente del peronismo que conoce bien los escalafones municipales.

El nombramiento de Ferraresi coincide con el final de la licencia que pidió para que asuma su esposa, por lo que, en lo formal, nunca dejó el municipio.

Fuente: Clarín