Kicillof activó el operativo para habilitar la re reelección de los intendentes en Provincia

Axel Kicillof activó el mecanismo para avanzar con una iniciativa parlamentaria que habilite la re reelección de los intendentes en la Provincia. Expuso su postura en una reunión con referentes del movimiento Derecho al Futuro (MDF), el dispositivo político que sostiene sus ambiciones presidenciales de cara a 2027.

Fue esta semana en un amplio salón de la Gobernación, en La Plata, a la que asistió el grupo de funcionarios y legisladores que asumen la conducción de ese espacio interno del PJ, hoy en plena puja con el sector que expresa Máximo y Cristina Kirchner.

El envión que dispuso el gobernador es un paso necesario, pero no suficiente, para despejar una de las dudas que tiene el proceso electoral que se abrirá en 2027 para renovar gestiones en Nación, provincias y municipios. No alcanza con el pedido de Kicillof para resolver la inhibición que establece una ley sancionada en 2017 y que impide a los alcaldes a postularse por más de dos veces consecutivas.

Se necesitan acuerdos internos (con La Cámpora y con el massismo) y con sectores de la oposición desperdigada en varias agrupaciones en el Parlamento provincial.

Tampoco es el único factor no resuelto para el esquema electoral: no se sabe si habrá PASO en Buenos Aires (tampoco a nivel nacional) y se desconoce por ahora si los comicios en 2027 serán desdoblados : para elegir un día gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales; y en otra fecha Presidente y diputados nacionales.

La cúpula del MDF discutió otros tópicos, según dijeron fuentes del encuentro a Clarín . Esa primera línea está conformada también por la vice Verónica Magario; el ministro “Carli” Bianco, la secretaria General, Agustina Vila; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodriguez, y el exdiputado Carlos “Cuto” Moreno.

La “agenda legislativa” incluyó además la decisión de marchar en contra de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Poder Ejecutivo este jueves en el Senado nacional. Y otras iniciativas que el kicillofismo empuja en la Legislatura para crear una empresa provincial de medicamentos y avanzar hacia un sistema sanitario más integrado. También la denominada Ley Uber, orientada a establecer un marco regulatorio para las plataformas de transporte y reparto.

En el capítulo político-electoral, el gobernador confirmó que el MDF tiene cinco postulantes a sucederlo en 2027 : Julio Alak (intendente de La Plata), Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza) y “Carli” Bianco (ministro de Gobierno).

Que se van a coordinar actividades y convocar dirigentes en todas las secciones y en los 135 distritos. Y que Bianco será el “organizador provincial”. Porque el MDF también definió la intervención de un armador nacional, responsable de las acciones en otras provincias: será Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad.

Además, se anunció la concreción de un acto para celebrar el primer año del triunfo de Fuerza Patria en las legislativas desdobladas de septiembre de 2025 en las que obtuvo una ventaja de 14 puntos sobre la oposición.

El instrumento normativo que asume como propio el Poder Ejecutivo es el proyecto que lleva la firma de la senadora Ayelén Duran (del grupo de Larroque). “Se dispuso que comience a debatirse en comisiones ”, confirmaron en calle 6 a Clarín .

La propuesta despeja cualquier límite en la elección de intendente, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares . “Es un fiel reflejo del pleno ejercicio de los derechos políticos y de la soberanía popular expresada a través de la elección de sus autoridades consagrados en la Constitución”, expresó en los fundamentos la senadora Durán.

“En en la provincia de Buenos Aires muchos sectores políticos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno ”, dijo Kicillof hace unos días en un acto en General Alvear. La definición determinó el punto de partida para impulsar el proyecto. Es clave para un puñado de intendentes peronistas que reportan a Kicillof y necesitan revalidar su poderío territorial.

En total, 82 alcaldes de todos los colores políticos quedarían sin chances de volver a presentarse . Es porque han cumplido -por lo menos- dos mandatos y la legislación aprobada en la gestión de María Eugenia Vidal (con el apoyo del massismo) impide un tercer mandato. El sector más perjudicado: el PJ, tiene 53 imposibilitados.

Desde el sector de Cristina y Máximo Kirchner dicen no estar en contra del retorno de las reelecciones. Pero pretenden que la discusión incluya otras cuestiones como desdoblamiento o concurrencia, PASO; la cobertura de las vacantes en la Suprema Corte, el cargo de Subprocurador, del Defensor General y el Defensor Adjunto. Todos temas que se debaten en el parlamento provincial.

Allí el kicillofismo es minoría. Tiene apenas 8 de 24 senadores y una quincena de los 40 diputados . Pero además está la oposición expuesta del massismo, la del bloque de Hechos (de Manuel Passaglia en diputados y Marcelo Leguizamón en senado) y de los bloques de LLA. El radicalismo -con 17 jefes comunales impedidos por ley- tiene una postura más cercana a sacar la restricción . Pero depende -también- de su propia interna. Y en el PRO pasa algo similar.

Los libertarios tienen otra agenda: en las últimas horas Sebastián Pareja (referente provincial y diputado nacional) difundió que uno de los postulados de la campaña 2027 será una reforma para hacer unicameral el Poder Legislativo provincial. Hoy se conforma con 46 senadores y 92 diputados. Pretenden reducir el número y achicar los costos administrativos (y burocráticos) del actual funcionamiento. Tienen un solo intendente vedado para una re reelección: Diego Valenzuela (ex PRO) de Tres de Febrero.

Fuente: Clarín