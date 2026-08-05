Las centrales obreras y los movimientos sociales anunciaron dos días de conflicto callejero

El jueves y el viernes serán jornadas de protestas callejeras contra el Gobierno , impulsadas por consignas diferentes, pero con la participación de los mismos sectores, enrolados en el sindicalismo, el peronismo y la izquierda. La CGT, la CTA en sus dos ramas y los movimientos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confluirán, el primer día, contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada , que se debatirá en el Senado; el segundo, por las reivindicaciones de “paz, pan, tierra, techo y trabajo” en el Día de San Cayetano .

La CGT será parte de la convocatoria que tendrá lugar el viernes, por el Día de San Cayetano, pero también adherirá a la protesta del jueves, a la que concurrirá desde la esquina de Solís e Yrigoyen, donde fijó su punto de concentración. Para su llamado a marchar, utilizó en sus materiales de comunicación la tipografía que surgió de la bandera “Las Malvinas son argentinas”, generalizada tras su exhibición por parte de algunos jugadores de la selección argentina de fútbol, tras la victoria ante Inglaterra por la semifinal del Mundial. “¡No voten como ingleses!“, es una de las consignas que se plasmaron en esos materiales.

El viernes, los dirigentes cegetistas se concentrarán en Diagonal Sur y Bolívar, desde las 12, con la consigna “San Cayetano nos une”.

La convocatoria de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) es a las 12, en Rivadavia y Rodríguez Peña. “No al remate de la Argentina” es el lema de estas centrales, que conducen Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma).

En una conferencia de prensa, este miércoles por la mañana, en el Salón Ubaldini de la CGT, los promotores de las protestas lanzaron su convocatoria. Jorge Sola , uno de los tres secretarios generales de la CGT, expresó una “enorme preocupación respecto de lo que se va a discutir mañana” en el Senado. Sostuvo que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el Gobierno “subordina el territorio al mercado financiero”. Y concluyó: “No es discutir propiedad privada sí o no; es el tipo de propiedad, para quién y con qué límite democrático”.

Por su parte, Godoy afirmó que la iniciativa de La Libertad Avanza “es un proyecto de ley de extranjería y coloniaje”. Apuntó que la norma “deroga ocho leyes, una de ellas la que reconoce el derecho de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria”, y dijo que los senadores deben “evitar que se trate [el proyecto] o rechazarlo”.

Presente en la conferencia de prensa, el diputado Yasky subrayó que “la ley permite que sociedades anónimas sustentadas por Estados extranjeros puedan adquirir territorio nacional”. No dudó en considerar que se trata de “una ley propia de un proyecto vendepatria”.

“Van a tener que rendir cuentas al pueblo por ser responsables de un proceso de entrega que quizás sea irreversible”, remarcó, a su turno, Alejandro “Peluca” Gramajo , el secretario general de la UTEP.

Cristian Jerónimo , otro de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT, recordó que “[Joe] Lewis se apropió de un lago y nunca más hubo libre circulación por esa tierra” y les dijo a los senadores que “no hay margen para hacerse los distraídos”. Agregó que, el viernes, marcharán por el Día de San Cayetano “mostrando la fortaleza del pueblo unido y del movimiento obrero”.

Octavio Argüello , el triunviro de la CGT que proviene del gremio de camioneros, también les dejó un mensaje a los legisladores de la Cámara alta nacional. “No se vendan. Fueron votados para que defiendan nuestra dignidad. Si traicionan al pueblo, se lo vamos a demandar”, aseveró Argüello en la conferencia de prensa.

El peronismo aportará varias columnas a la marcha prevista para este jueves, en paralelo al tratamiento en el Senado de la ley de tierras. La organización La Cámpora, que conduce el diputado Máximo Kirchner , se sumará a la protesta contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, el agua y la tierra también”.

El Movimiento Derecho al Futuro, del gobernador bonaerense Axel Kicillof , estará presente en la protesta del jueves desde las 12, con Virrey Ceballos e Yrigoyen como punto de encuentro. “La Argentina no se entrega ni se regala”, es la leyenda de convocatoria de este espacio, con el que se mostrarán columnas de intendentes peronistas, como Fernando Espinoza (La Matanza).

El Frente Renovador, partido de Sergio Massa , se plegará a la medida desde las 14. Llamó a su militancia a confluir en la Plaza del Congreso. “La soberanía no se negocia” es la consigna que despliega el massismo.

La Corriente Federal Peronista adhiere a la protesta, con la consigna “No a la extranjerización de la tierra”.

El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) también se sumará a la marcha del jueves frente al Congreso. A las 12, programó un “verdurazo”, junto al desarrollo de una radio abierta y paneles de discusión. A las 18, pondrá en marcha un festival y se leerá un documento. El sábado, este espacio se manifestó en el Obelisco contra la ley de tierras. Realizó un “banderazo” junto a organizaciones ambientalistas.

La organización Libres del Sur, integrante del frente peronista Fuerza Patria, también confirmó su participación en la manifestación frente al Congreso, y, al igual que el FIT-U, hizo una protesta propia el sábado contra la ley de propiedad privada, pero frente a la quinta presidencial de Olivos.

El viernes, la jornada por el Día de San Cayetano tendrá como lema de convocatoria los diez años de la primera marcha bajo la consigna “Tierra, techo y trabajo”. La UTEP, que nuclea organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, lanzó una convocatoria con mensajes en contra de políticas del gobierno del presidente Javier Milei , como la de reemplazar el plan social Volver al Trabajo (de $78.000 mensuales) con vouchers de capacitación.

El viernes, además, se añadirá una protesta de los piqueteros contra el cierre del plan social Volver al Trabajo, medida tomada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , y refrendada por la Justicia.

El Frente de Lucha Piquetero, la UTEP, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA son algunas de las organizaciones que anunciaron marchas “en todo el país” contra el desarme del plan social, que este mes dejarán de cobrar cocineros, recicladores, capacitadores, cuidadores de adultos mayores y de niños, entre otros, según puntualizaron desde el sector piquetero. Este subsidio tenía unos 900 mil beneficiarios.

Además de las marchas anunciadas, el martes la oposición sindical denunció al gobierno nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) hizo la presentación contra la administración de Milei por haber establecido “una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX”, que “ataca la jornada de 8 horas”, y que “restringe el derecho a huelga, ataca a las organizaciones sindicales y busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos”. En el Fresu confluyen sindicatos como la UOM, ATE y aceiteros, entre otros.

Fuente: La Nación