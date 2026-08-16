Juventus acelera para incorporar a Dibu Martínez mientras Aston Villa suma a un arquero japonés

El mercado de pases en el fútbol de Europa cerrará entre el 31 de este mes y el 1 de septiembre, dependiendo de cada liga. Es decir, suficiente tiempo para que continúen las negociaciones y se concreten nuevas transferencias. En ese contexto, Juventus parece estar decidido a acelerar para incorporar al arquero campeón del mundo en Qatar 2022, el marplatense Emiliano Dibu Martínez .

La Vecchia Signora , uno de los equipos de mayor tradición del Viejo Continente, pretende al argentino desde hace tiempo. Aston Villa, el club inglés en el que actúa el arquero de la selección nacional, está dispuesto a vender a Martínez, pero pretendería 10 millones de euros. Hasta el momento, la oferta de la dirigencia de Juventus es de 7.000.000 de euros más 3.000.000 millones en variables, pero en breve se acercarían a lo que desea el conjunto de Birmingham.

“La diferencia no es insalvable, pero la Juventus no querría excederse, especialmente considerando el estado físico del portero, que aún se está evaluando” , publicó el diario italiano La Gazzetta dello Sport , haciendo referencia al problema en la mano derecha que tuvo el Dibu antes de jugar la Copa del Mundo, algo ya solucionado.

Hay un dato no menor en esta situación, que invita a pensar que la operación se hará, tarde o temprano. Aston Villa está incorporando a un arquero y a cambio de un fuerte desembolso de dinero. El elegido es el japonés Zion Suzuki , a cambio de unos 35 millones de euros, procedente de Parma y luego de que se cayera el traspaso del guardavalla -de 23 años- a París Saint-Germain. Esta incorporación, claramente, es un guiño del equipo británico para la salida de Dibu Martínez, que tiene 33 años, está buscando cambiar de aire y el equipo dirigido por Luciano Spalletti le cae a la perfección.

Martínez firmaría un contrato por tres temporadas con el gigante de la Serie A italiana. Juventus sería el noveno equipo en la carrera profesional del arquero, ya que actuó en Arsenal (Inglaterra), Oxford United (Inglaterra), Sheffield Wednesday (Inglaterra), Rotherham United (Inglaterra), Wolverhampton Wanderers (Inglaterra), Getafe (España), Reading (Inglaterra) y Aston Villa (Inglaterra). Vale recordar que hizo las divisiones inferiores en Independiente, pero no llegó a debutar en la primera división del club de Avellaneda antes de ser transferido al fútbol inglés.

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Fuente: La Nación