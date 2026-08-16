El tremendo nocaut técnico de Esteban Ribovics sobre la leyenda Edson Barboza y el pedido por una pelea con un Top 15

Un deseo firme de seguir escribiendo su nombre en la elite de las artes marciales mixta y grabar a fuego su talento en UFC . Así Esteban Ribovics , el Gringo de Tartagal, demostró que su furia no tiene límites al vencer por KOT a la leyenda brasileña Edson Barboza , en un combate en el peso ligero de la cartelera estelar en el UFC 330, en el Xfinity Mobile Arena, de Philadelphia.

Resultó una victoria demoledora: una serie de golpes resolvieron el combate, que tuvo que ser detenido por Herb Dean para evitar que continuara el castigo del argentino sobre el brasileño de 40 años. La primera señal de que el combate lo dominaba Ribovics se dio en el primer round, cuando el Gringo le hizo un corte en la ceja derecha a Barboza y estuvo cerca de finalizarlo sobre el cierre del primer capítulo .

Ya en el segundo asalto, el salteño siguió dominando las acciones, no le dio respiro a Barboza y fue con la intención de cerrar el combate. Al ver al brasileño muy sentido, se abalanzó con una seguidilla de golpes y un codazo que resultó letal, tanto que el árbitro no dudó en terminar el combate para proteger a la leyenda de UFC .

Tras esta finalización, el peleador salteño le mostró su respeto a Barboza, y aprovechó los micrófonos de la transmisión oficial para pedir una pelea contra un Top 15 del ranking de UFC. “Es muy lindo haber ganado, pero también es duro para mí ver el final de la carrera de una leyenda. Pero cuando peleás para vivir, sabés que estas cosas pueden pasar . Me gustaría pelear con el que sea que esté cerca del Top 15 , sé que cuando tuve esa opción no hice la mejor pelea, pero tengo mucho por demostrar todavía ante mi gente, así que quiero tener otra oportunidad”, dijo Ribovics sobre el octágono.

Fue también un desenlace muy emotivo, porque Barboza, tras la definición del combate, decidió retirarse de su carrera profesional y dejó sus guantes en el centro del octágono en un momento muy emotivo en el Xfinity Mobile Arena, de Philadelphia.

💢 Esteban Ribovics 🇦🇷 salió con instinto finalizados y logró terminar la pelea con TKO. Estas fueron sus primeras palabras después de su victoria 🧨 #UFC330 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/BuEScUo0wJ

De esta victoria, Ribovics acumula cinco éxitos en ocho peleas dentro de la UFC: “Para esta pelea cambié todas las cosas que me faltaron en la pelea anterior. Estoy acá gracias a es derrota también (ante Mateusz Gamrot el 11 de abril de 2026 en UFC) porque cuando pasás por algo así, te das cuenta que no querés que te suceda nunca más. Yo sabía que Barboza iba a salir a pegar muy fuerte para que yo me frene o tenga miedo, pero le demostré que yo pego muy fuerte también . Comenzó mi legado hoy, van a conocer la leyenda de Esteban Ribovics de ahora en más ”.

Y agregó: “ Salí a hacer lo que dije, a traer violencia . Él (por Barboza) es un ícono de la violencia en este deporte y fue como una forma de pelear al mismo nivel del legado de él creó”.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación