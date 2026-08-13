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Juan Liquindoli, experto en animales: “Los perros disfrutan las caricias, pero no todas se viven de la misma manera”

Redacción CNM agosto 13, 2026

Para muchas personas, acariciar un perro es una de las formas más habituales de demostrarles cariño . Sin embargo, que una mascota disfrute del contacto físico no significa que todas las caricias le resulten agradables .

Juan Manuel Liquindoli, especialista en comportamiento animal y creador de Filosofía Animal , explicó que los perros tienen distintas maneras de expresar qué tipo de contacto prefieren .

“La evidencia científica muestra que la conducta tiene un correlato fisiológico , el cuerpo de un perro habla y los cambios que ocurren en su sistema nervioso dejan señales en su comportamiento”, señaló.

“ La mayoría de los perros disfrutan del contacto físico , pero no hay dos perros iguales y es importante reconocer cuándo están a gusto con este contacto”, sostuvo Juan.

El experto explicó que un estudio en el que se analizó el comportamiento de los perros junto a indicadores de fisiológicos de activación dieron como resultado distintas recepciones al contacto físico .

“ No todas las caricias fueron vividas de la misma manera y hubo zonas del cuerpo que generaron más incomodidad”, sentenció.

De acuerdo con Juan Manuel Liquindoli, los perros muestras las siguientes señales cuando no disfrutan del contacto físico:

De acuerdo con el estudio, las zonas que más incomodidad le generaron a los perros fueron:

Además, remarcó que las zonas menos toleradas por los perros a la hora del contacto físico fueron las que restringían el movimiento, como:

Según el estudio, los perros mostraron una mayor estabilidad fisiológica cuando se los acariciaba en:

“Aprender a escuchar lo que cada perro expresa con su cuerpo puede ayudarnos a construir un vínculo basado en la confianza ”, concluyó.

Fuente: TN


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