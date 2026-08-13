Juan Liquindoli, experto en animales: “Los perros disfrutan las caricias, pero no todas se viven de la misma manera”

Para muchas personas, acariciar un perro es una de las formas más habituales de demostrarles cariño . Sin embargo, que una mascota disfrute del contacto físico no significa que todas las caricias le resulten agradables .

Juan Manuel Liquindoli, especialista en comportamiento animal y creador de Filosofía Animal , explicó que los perros tienen distintas maneras de expresar qué tipo de contacto prefieren .

“La evidencia científica muestra que la conducta tiene un correlato fisiológico , el cuerpo de un perro habla y los cambios que ocurren en su sistema nervioso dejan señales en su comportamiento”, señaló.

“ La mayoría de los perros disfrutan del contacto físico , pero no hay dos perros iguales y es importante reconocer cuándo están a gusto con este contacto”, sostuvo Juan.

El experto explicó que un estudio en el que se analizó el comportamiento de los perros junto a indicadores de fisiológicos de activación dieron como resultado distintas recepciones al contacto físico .

“ No todas las caricias fueron vividas de la misma manera y hubo zonas del cuerpo que generaron más incomodidad”, sentenció.

De acuerdo con Juan Manuel Liquindoli, los perros muestras las siguientes señales cuando no disfrutan del contacto físico:

De acuerdo con el estudio, las zonas que más incomodidad le generaron a los perros fueron:

Además, remarcó que las zonas menos toleradas por los perros a la hora del contacto físico fueron las que restringían el movimiento, como:

Según el estudio, los perros mostraron una mayor estabilidad fisiológica cuando se los acariciaba en:

“Aprender a escuchar lo que cada perro expresa con su cuerpo puede ayudarnos a construir un vínculo basado en la confianza ”, concluyó.

Fuente: TN