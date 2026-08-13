Fue madre primeriza a los 62 años y es récord en Argentina: “Tuve un embarazo maravilloso”

Mabel , una mujer de 62 años, dio a luz este miércoles a su primer hijo, bautizado David, en un parto que marca un nuevo récord en la Argentina: es la mujer más longeva en tener un hijo en el país.

Fue en el Hospital San Felipe, de la localidad bonaerense de San Nicolás. “Nació hoy mi hijo David, de 2,750 kilos. Estoy perfecta. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a Neo, pero es precioso, nació sano y bien”, contó al diario El Norte de San Nicolás.

Según contó la mujer, el embarazo fue producto de un tratamiento de fertilización in vitro realizado con el doctor Matías Colabianchi, de Rosario. Fue un embarazo normal y sin complicaciones, de acuerdo al testimonio de la obstetra Romina Ruffini, quien acompañó a la flamante madre.

“Fue un embarazo totalmente normal. Ella es una paciente muy predispuesta, estaba siempre muy tranquila, muy confiada. Se hacía todo lo que se le solicitaba en tiempo y forma, totalmente confiada y entregada al médico”, contó.

Según contó Mabel, el deseo de ser madre la acompañó toda la vida y ni aún a menopausia le logró poner un freno. Después de varios años, se decidió por consultar si era posible a su edad. “Siempre quise ser madre y desde muy chica intuí que lo iba a ser. No quería otra cosa que ser madre. Pasé años orando, pidiéndole a Dios que me dé un hijo. Y así fue”, remarcó.

“Decidí tener un hijo ahora porque hace muchos años quedé menopáusica, pero yo siempre tuve el deseo. No me di por vencida . Soy una mujer de mucha fe. Oraba, ponía mi mejor energía y sentía en mi corazón que iba a ser madre. Hasta que un día tomé la decisión y pedí turno en un instituto en Rosario con el doctor Colabianchi”, contó.

Por su edad, para poder llevar adelante el tratamiento debió recurrir a óvulos donados. “Nunca hubo obstáculo por mi edad. Se llevó a cabo el tratamiento de fertilidad por ovodonación. Todo salió perfecto: el tratamiento, se formó el embrión, llevé un embarazo hermoso y llegó David. Estoy muy feliz. Siempre quise ser madre”, contó.

La mujer además invitó a otras mujeres a no tenerle miedo a embarazos de tanta edad. "No hay que darse por vencido. La menopausia en estos tiempos no es obstáculo, la ciencia avanzó mucho. Yo soy saludable, tengo un útero muy saludable y eso me ayudó mucho, si no hubiera sido imposible”,

David nació por cesárea durante la mañana del miércoles en un procedimiento tranquilo. Pasó las primeras horas en neonatología y luego pasó tiempo con Mabel. Es, de los casos conocidos hasta ahora, la mujer más longeva en Argentina en ser madre primeriza, un dato del que todavía no toma dimensión.

Según confesó, todavía le cuesta dimensionar que finalmente haya logrado cumplir su sueño de toda la vida. “Todavía no me doy cuenta de que tuve un hijo. En mi cabeza todavía no entra. Aún no me doy cuenta de que ese niñito que está ahí es mi hijo. Estoy muy feliz”, dijo.

Según confirmaron a Clarín fuentes médicas, el caso de Mabel es un hecho inédito en la Argentina. Y a la vez, es uno de los embarazos de mayor edad a nivel global. El récord certificado Guiness le pertenece a Maria del Carmen Bousada Lara, una española que dio a luz por cesárea a dos varones en diciembre de 2006, cuando tenía 66 años y 358 días.

María había quedado embarazada por un proceso de fertilización asistida en Estados Unidos en el que había mentido su edad para que le habiliten inscribirse. Su historia tiene un componente trágico, ya que murió tres años después luego de haber sido diagnosticada con cáncer.

Sin embargo, en medios del mundo hay registrados casos aún más longevos. Como el de la profesora rumana Adriana Iliescu, quien tuvo en 2004 un hijo a sus 67 años. Su caso fue un embarazo complicado, que incluyó tratamientos hormonales para revertir la menopausia.

Pero la marca más longeva pertenece a la india Rajo Devi, quien tuvo a su hija Naveen en noviembre de 2008 a los 70 años.

Fuente: Clarín