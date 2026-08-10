Jorge Macri ya tantea a Patricia Bullrich como una posible rival en 2027 en la Ciudad de Buenos Aires: “La competencia saca lo mejor de cada uno”

La disputa por el manejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya comienza a dar sus primeros capítulos. Este domingo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respondió al ser consultado por los dichos de Patricia Bullrich , quien recientemente coqueteó con la idea de presentarse a las elecciones porteñas para sucederlo.

Macri se refirió a las declaraciones de la jefa del bloque de senadores libertarios, quien días en diálogo con TN contestó que " no es imposible" una eventual candidatura por el mandato de la Ci udad . "Puedo ser candidata en la Ciudad, me tengo una fe bárbara", había expresado.

"Está buenísimo", respondió el jefe comunal en LN+ este domingo cuando se le consultó por la posible postulación en su territorio de la actual senadora. Y profundizó: "La competencia saca lo mejor de cada uno de nosotros".

Además, continuó con esta idea al recordar la interna en la que se impuso a Martín Lousteau, en las PASO de 2023. "Todo lo que gané, lo gané siempre compitiendo. Tuve una PASO muy competitiva con Martín Lousteau en la Ciudad para poder ganar".

Y cerró: "Así que bienvenida la competencia".

Cuando fue consultada, Bullrich se refirió a la gestión de Jorge Macri, donde marcó que a la Ciudad de Buenos Aires " hay que arreglarla" , y destacó que el actual jefe de Gobierno "ha hecho algunas cosas, aunque todavía faltan cosas por hacer". Estimó que para eso hace falta alguien con "una mentalidad clara de darle más a los privados, de sacarle la pata de encima a los comercios".

En ese contexto, la legisladora se mostró a favor de formar una coalición con partidos afines al oficialismo . "Tiene que haber un acuerdo con el PRO como en la última elección, me parece importante que lo haya", expresó. " El PRO tiene que estar adentro y el radicalismo también" , agregó.

Más allá de su declaración, Bullrich se excusó de afirmar o negar qué cargo quisiera ostentar en un posible mandato de Javier Milei. "No es algo que me compete a mí sola. Hay directores técnicos", comentó en referencia al Presidente.

En otra parte de la entrevista, el jefe de Gobierno se refirió a una posible alianza con La Libertad Avanza, tal cual compitieron en las elecciones legislativas nacionales de 2025 en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia. "El PRO va a tener una postura partidaria; acá nadie hace lo que quiere", comentó sobre quién tomará la decisión de unirse con los violetas o competir solos con una boleta pura amarilla.

En clave electoral, Macri apuntó contra el peronismo. "Nosotros no tenemos que dejarnos engañar", dijo y añadió que no deben " cometer el error de asumir que ellos están muertos políticamente".

Bajo la misma línea, recordó la última gestión presidencial del kirchnerismo, a partir de la cual aseguró que "nos comimos la curva, como sociedad, con Alberto Fernández . Fue el kirchnerismo potenciado al mil".

Fuente: Clarín