Israel abatió a un comandante de Hamas que había participado en los atentados del 7 de octubre

Israel anunció que abatió en las últimas horas a Jamal Mahmoud Abu Kamil , un comandante de Hamas que participó en los atentados del 7 de octubre de 2023, donde el grupo terrorista mató a 1200 personas, hirió a más de 5500 y secuestró a otras 250.

“Eliminado: Jamal Mahmoud Abu Kamil, un comandante de Hamas que se infiltró en Israel durante la masacre del 7 de octubre. Durante la guerra y en los últimos meses, el terrorista promovió ataques terroristas contra las tropas de las FDI y civiles israelíes”, informaron las Fuerzas de Defensa del país que gobierna Benjamín Netanyahu .

A su vez, indicaron que el terrorista fue eliminado “ en un ataque aéreo” que tuvo como objetivo “neutralizar una amenaza”.

“Las tropas del Comando Sur permanecen desplegadas en la zona de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza”, agregó.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Gaza consignó que Kamil se desarrollaba como jefe de la Policía en esa ciudad y señaló que la ofensiva israelí constituyó “una flagrante violación del derecho internacional , que penaliza los ataques contra la policía como organismo de protección civil”.

“El ataque se produce menos de tres semanas después del asesinato del jefe de policía de la gobernación del norte de Gaza y, antes de este, del asesinato del director de la comisaría del campamento de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, junto con seis oficiales y personal policial”, enumeró.

Según el Centro de Información Palestino, el integrante de Hamas falleció producto de un bombardeo mientras se hallaba en su auto sobre la calle Al-Rashid, al suroeste de la ciudad gazatí.

El ataque se dio solo días después de que Netanyahu rechazara el plan de 15 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , para Gaza.

“Israel rechaza el documento de 15 puntos”, declaró Netanyahu al comienzo de una reunión de su gabinete el pasado domingo, en alusión a la propuesta elaborada por el Consejo de Paz , el organismo encabezado por Trump para supervisar la implementación de los planes en Gaza.

“No habrá ninguna retirada hasta que Hamas se haya desarmado ”, afirmó, y agregó que esa condición incluye “armamento pesado, armamento ligero y todo tipo de armamento”.

El jefe del gobierno israelí insistió en que Israel exige un “ desarme real ” y no una entrega parcial de armas. “Estamos hablando de un desarme auténtico, no uno ficticio”, insistió.

El plan contempla el desarme del movimiento islamista palestino; la creación de una administración palestina de transición para gobernar Gaza; el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización y una retirada progresiva de las tropas israelíes .

Fuente: La Nación