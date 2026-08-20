Investigan la muerte de un nene de 6 años en Santa Fe: hallan signos de asfixia y detienen a su madre

Un nene de 6 años fue encontrado muerto en una casa del barrio Reyes de San Justo, en Santa Fe. El miércoles alrededor de las 14 dos personas llamaron al 911 advirtiendo la situación. Cuando llegaron, una joven de 22 años tenía a su hijo muerto en brazos.

Todo ocurrió en una casa de Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27, en la que una ambulancia constató el fallecimiento del chico pero no pudo advertir los motivos. De acuerdo a los llamados y a indicios que los investigadores han decidido no informar, la mujer quedó aprehendida, en principio por 96 horas, hasta determinar las causas del fallecimiento.

Este jueves por la tarde, fuentes judiciales informaron a Clarín que el informe preliminar de la autopsia "no fue concluyente" y que "refiere un proceso de asfixia" , pero aclararon que la mecánica de la muerte se determinará a través de estudios complementarios como bioquímicos e anatomopatológico.

La mujer, cuya identidad se mantuvo bajo reserva, era una adolescente de 16 años cuando tuvo a su hijo, al que llamó Izan Aguirre Mendoza. Vivían en una propiedad “pequeña”, describieron, pero en un terreno cercano a varios de sus familiares, entre ellos el padre de la joven y el abuelo del nene, uno de los primeros en pedir ayuda al 911.

La mamá del nene fallecido no tiene antecedentes penales ni hubo previamente intervenciones de los servicios de niñez locales ni provinciales, al menos eso informaron los investigadores.

La causa está en manos de la fiscal Daniela Montegrosso, que pidió la detención de la madre de Izan. “Este tipo de hecho requiere una mirada inicial que es la que tal vez nos permite sostener en estos momentos que la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño. Por esa razón es que la fiscal ha dispuesto en el día de ayer su detención”, dijo Jorge Nessier, Fiscal Regional de la Primera Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la Provincia de Santa Fe.

Además, agregó: “Es un hecho de particulares circunstancias que no ha tenido en principio un testigo presencial y que está enmarcado en una situación muy particular de un entorno familiar y eso requiere reunir todos los elementos necesarios para poder avanzar en la investigación.”

La fiscal Montegrosso, en la misma conferencia de prensa, aseguró que deberá esperar el resultado de las pericias para avanzar con una posible audiencia imputativa y que podría prorrogar los plazos hasta reunir la información necesaria, en el caso en el que decida imputar algún delito.

La fiscalía de San Justo trabaja en conjunto con la fiscalía de homicidios de Santa Fe, y con la Policía de Investigaciones de San Justo. Entre las medidas que fueron ordenadas, se dispuso el secuestro de teléfonos, la búsqueda de testigos en el barrio y el análisis de las cámaras de seguridad. También ordenó la custodia de la vivienda para continuar con la recolección de evidencias.

Además, explicaron que intervino en el inicio una psicóloga que entrevistó a la mujer detenida y que aconsejó asistencia por lo que trasladaron a la mujer a la ciudad de Santa Fe.

“Estoy muy triste, me duele el alma, el pecho. No entiendo qué fue lo que paso, qué le pasó. Estoy en mí peor momento”, escribió Evelin, una familiar, y agregó: “Mí angelito que fue como un hijo para mí. Que en paz descanses mi amor, te voy amar toda la vida, mi vida”.

Y cerró: “Te extraño mucho, te amo angelito mío. Dios te tiene en su regazo. Dios, abrazalo fuerte por mí. No doy más con este dolor fuerte en mí pecho".

Poco después de publicar la conmovedora carta, la mujer borró el posteo y restringió su perfil de redes sociales.

Fuente: Clarín