Fue a pedir que bajara la música, discutieron y lo mató a tiros en una competencia de caballos

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Un hombre de 42 años fue detenido en Mato Grosso, Brasil, acusado de matar a tiros a otro hombre durante una competencia de caballos, luego de un desacuerdo por el volumen de la música.

La víctima fue identificada como Cleison Souza Nunes, de 44 años. El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo 16 de agosto, en una competencia de tres tambores a caballo realizada en una propiedad rural de São José do Xingu.

Según la Policía Militar, Cleison se encontraba junto a un primo cerca de un vehículo equipado con un sistema de sonido. Testigos afirmaron que el volumen estaba demasiado alto y que ambos ya habían sido advertidos para bajarlo.

El sospechoso, señalado como organizador del evento y propietario de la propiedad, habría ido hasta donde estaban los hombres para pedir que redujeran el volumen. De acuerdo con los testimonios, realizó alrededor de cinco disparos contra Cleison, quien fue alcanzado por la espalda y murió en el lugar.

Los testigos aseguraron que no hubo una agresión física ni una discusión previa entre ambos antes de los disparos. Después del crimen, el sospechoso escapó.

La Policía Civil solicitó su prisión preventiva por homicidio calificado por motivo fútil. El pedido recibió el aval del Ministerio Público y fue aceptado por la Justicia.

Finalmente, el abogado del sospechoso informó a la Policía dónde se encontraba su cliente. El hombre fue localizado y detenido en una zona rural de Confresa, a unos 160 kilómetros del lugar del crimen.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del asesinato y la Policía aguarda los resultados de las pericias.