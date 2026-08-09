Investigan a cuatro policías de la Bonaerense por tres robos en La Matanza: los sorprendieron con $1,5 millones

Cuatro policías bonaerenses fueron aprehendidos este domingo por la mañana acusados de estar involucrados en tres robos en La Matanza . Los efectivos fueron interceptados cuando ingresaban al Escuadrón de Caballería de ese distrito a bordo de dos patrulleros. Durante las requisas, les encontraron más de un millón y medio de pesos en efectivo y la réplica de una pistola.

El procedimiento se realizó cerca de las 7.30 en la dependencia policial ubicada en la colectora de la Autopista Riccheri y la Ruta 4 y estuvo a cargo de personal de Asuntos Internos .

Según pudo saber Infobae , los cuatro efectivos pertenecen al Destacamento Móvil AMBA Sur II , dependiente del Escuadrón de Caballería La Matanza, y tienen entre 22 y 28 años.

Los investigadores los esperaron en el ingreso al sector de estacionamiento del escuadrón. Allí interceptaron primero uno de los móviles policiales, en el que circulaban dos oficiales de 22 y 28 años.

Durante la requisa, al primero de ellos le encontraron $420.020 y 1.000 wones (moneda oficial de Corea del Sur), mientras que el segundo llevaba $290.200 . Además, en la parte trasera del habitáculo del lado del conductor, los investigadores hallaron una réplica de pistola . También fueron secuestrados los teléfonos celulares de ambos agentes.

El operativo continuó con la inspección de un segundo patrullero ocupado por otros dos oficiales, de 26 y 24 años. Uno de ellos tenía en su poder $430.550 y 100 dólares . El otro llevaba $446.350 . A ambos también les secuestraron sus teléfonos celulares.

En total, los investigadores encontraron $1.587.120 en efectivo , además de los 100 dólares, los 1.000 wones, cuatro celulares y la réplica del arma.

La investigación está a cargo de la UFI N° 9 Especializada en Delitos de Gravedad Institucional y Entraderas del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de Andrea Palín , con intervención del Juzgado de Garantías N° 3.

Por disposición de la fiscalía, también fueron requisados los vehículos particulares de tres de los sospechosos , aunque esos procedimientos dieron resultado negativo. El cuarto efectivo no había concurrido ese día con su auto.

Finalmente, se ordenó la aprehensión de los cuatro policías por el delito de robo agravado .

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, los cuatro agentes están vinculados a tres investigaciones penales iniciadas a partir de denuncias realizadas por distintas víctimas.

Por el momento, el parte oficial no precisa la mecánica de cada uno de esos hechos ni qué participación concreta se les atribuye a los policías en los robos. Tampoco detalla si los patrulleros en los que fueron interceptados este domingo fueron utilizados para cometerlos.

Como consecuencia del procedimiento, los efectivos fueron desafectados de la fuerza mientras avanza la investigación judicial.

Los investigadores ahora buscarán determinar el origen del dinero que cada uno llevaba consigo y analizarán los cuatro teléfonos celulares secuestrados, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Fuente: Infobae