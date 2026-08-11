Hay alerta naranja y amarilla por nevadas y frío extremo para este martes 11 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 11 de agosto una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por nevadas y frío extremo , que alcanzan a distintas provincias y se podrán registrar temperaturas “muy peligrosas” en algunos sectores.

La alerta naranja por nevadas rige en las provincias de La Rioja y San Juan . Según el SMN, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad y por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada de entre 40 y 70 centímetros , que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos y reducción de la visibilidad.

A su vez, se emitió una alerta amarilla por nevadas en Salta, Neuquén, Catamarca, Mendoza y Río Negro . En esas zonas se esperan nevadas persistentes y valores de nieve acumulada de entre 15 y 30 centímetros, que pueden ser superados de manera puntual. También se prevén vientos intensos, reducción de la visibilidad y posible viento blanco.

Frente a las alertas por nevadas, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible. En caso de circular, se aconseja hacerlo con vehículos preparados para el hielo y la nieve y llevar una pala. También se deben revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y contar con alimentos no perecederos, agua potable, el celular cargado y un kit de emergencia.

Por otro lado, la alerta amarilla por frío extremo afecta la zona oeste de la provincia de Buenos Aires , La Pampa , Río Negro , Neuquén , Córdoba , Tucumán , Mendoza y Catamarca . Según el SMN, este nivel implica temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Ante el frío extremo, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada en exteriores y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También recomienda mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y tomar abundante líquido.

Para este martes, el SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 12°C y la mínima, de 6°C . El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada. Para el miércoles se pronostican lluvias aisladas por la tarde, con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones.

En la provincia de Buenos Aires , la máxima será de 12°C y la mínima, de 7°C . Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante este martes. Para el miércoles también se prevén lluvias aisladas, mientras que durante el resto de la semana no se esperan nuevas precipitaciones y las condiciones se mantendrán estables.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 16°C y 5°C en Catamarca ; 15°C y 10°C en Chaco ; 10°C y -3°C en Chubut ; 12°C y 2°C en Córdoba ; 15°C y 10°C en Corrientes ; 12°C y 4°C en Entre Ríos ; 16°C y 10°C en Formosa ; 12°C y 4°C en Jujuy ; 10°C y -1°C en La Pampa ; y 15°C y 5°C en La Rioja .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 11°C y 2°C en Mendoza ; 16°C y 10°C en Misiones ; 8°C y 2°C en Neuquén ; 11°C y -3°C en Río Negro ; 14°C y 2°C en Salta ; 13°C y 0°C en San Juan ; 15°C y 1°C en San Luis ; 5°C y -1°C en Santa Cruz ; 12°C y 5°C en Santa Fe ; 17°C y 4°C en Santiago del Estero ; 6°C y 2°C en Tierra del Fuego ; y 16°C y 5°C en Tucumán .

Fuente: La Nación