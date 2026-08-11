Caballito: atraparon a un delincuente cuando intentaba vender monitores robados del Hospital Fernández por redes sociales

Un hombre fue detenido en el barrio porteño de Caballito luego de intentar vender por redes sociales dos monitores multiparamétricos que habían sido robados del área de Terapia Intensiva del Hospital Fernández . La captura fue posible a partir de un operativo de compra controlada realizado por la Policía.

La investigación comenzó después de que un empleado del centro de salud advirtiera que en una plataforma se ofrecían dos equipos por $1 millón . Al revisar las características y los números de serie, reconoció que se trataba de los mismos aparatos que habían sido sustraídos del hospital y realizó la denuncia.

El caso quedó en manos de la División Investigaciones 14. Con autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo del fiscal Pablo Recchini y ante la Secretaría de Laura Rongo, los investigadores diseñaron una maniobra para identificar al vendedor.

Para eso , el empleado del hospital se hizo pasar por comprador y acordó un punto de encuentro con el sospechoso. La cita fue en una estación de servicio ubicada en el cruce de las avenidas La Plata e Independencia.

Hasta allí llegó el hombre a bordo de un Chevrolet Spin azul. En ese momento, los policías concretaron el operativo y lo redujeron. Según confirmaron fuentes policiales a Noticias Argentinas , quedó detenido .

La requisa permitió recuperar los dos monitores que habían sido denunciados como robados. Sin embargo, no fueron los únicos elementos encontrados.

Los efectivos también secuestraron otros equipos de uso hospitalario cuya procedencia el sospechoso no pudo justificar: un monitor de latidos fetales, una bomba de vacío y varios instrumentales médicos.

En total, las autoridades estimaron que los elementos secuestrados tenían un valor de mercado cercano a los $9 millones. También fueron incautados el teléfono celular del detenido y el vehículo Chevrolet Spin en el que había llegado al lugar acordado.

Tras la intervención de la Fiscalía, tomó participación el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo de Diego Slupsky y ante la Secretaría 140 de Enrique De Schuttere. La Justicia dispuso el arresto del sospechoso y el secuestro de todos los elementos.

En el marco de la investigación también se estableció que el hombre detenido cuenta con antecedentes delictivos por violencia de género y por hurto.

Ahora, los elementos secuestrados y las pruebas reunidas serán incorporados a la causa para determinar las responsabilidades por el robo de los equipos del Hospital Fernández y el resto del material médico hallado en poder del acusado.

Fuente: TN