Hay alerta amarilla por tormentas en 4 provincias para hoy, martes 18 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en algunas zonas de Chaco , Santa Fe , Corrientes y Entre Ríos para este martes 18 de agosto.

El área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes . Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

En el noreste de Entre Ríos (Concordia, Federación, Federal - Feliciano y San Salvador) rige una alerta naranja por tormentas, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm en todo el período de alerta.

Fuente: TN