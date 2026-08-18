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Cuáles son las ciudades más frías en la Argentina hoy, martes 18 de agosto

Redacción CNM agosto 18, 2026

Algunos sectores de la Argentina amanecieron con frío intenso y bajas temperaturas . Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos nueve ciudades registraron temperaturas por debajo de los 0°C en lo que va de la mañana.

El primer puesto es para Malargüe (Mendoza) , con -4,5°C y humedad del 100%.

El segundo lugar lo ocupa San Carlos de Bariloche (Río Negro) , con -3,2°C y humedad del 85%. El podio lo completa Chapelco (Neuquén) , con -3°C y humedad del 100%.

Fuente: TN


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