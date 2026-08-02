Hay alerta amarilla por nevadas y vientos de hasta 100 km/h en seis provincias para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por nevadas en algunos sectores de San Juan , Mendoza , Neuquén , Río Negro , Chubut y Santa Cruz .

Además, rige una alerta por vientos de hasta 100 km/h en San Juan y Mendoza , que a su vez presenta una advertencia por viento Zonda .

Mendoza será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 100 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad.

San Juan se verá afectada por nevadas persistentes de moderada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros que pueden ser superados de forma puntual.

Neuquén , Río Negro , Chubut y Santa Cruz esperan por nevadas persistentes de variada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm en zonas cordilleranas y entre 10 y 30 cm en zonas bajas , pudiendo ser superados en forma puntual.

Además, en las zonas más bajas no se descarta que la precipitación se presente en forma de lluvia. Por otro lado, se prevé la ocurrencia de viento blanco.

La zona cordillerana será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h , especialmente en los niveles más altos.

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

Fuente: TN