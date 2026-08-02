Poner bicarbonato alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué cada vez más personas lo recomiendan

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar. Su capacidad para absorber olores, ayudar a remover suciedad y actuar como un abrasivo suave lo convirtió en un aliado habitual para distintas tareas domésticas.

Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a popularizarse otro uso menos conocido: colocarlo alrededor de la base del inodoro . Según quienes lo recomiendan, esta práctica puede contribuir a neutralizar malos olores y facilitar la limpieza de una de las zonas donde más suciedad suele acumularse.

La unión entre el inodoro y el piso suele acumular polvo, humedad y restos de suciedad difíciles de eliminar si no se limpian con frecuencia.

Al espolvorear una fina capa de bicarbonato alrededor de esa zona, el producto ayuda a absorber la humedad superficial y a disminuir los olores que pueden generarse con el paso del tiempo.

Además, funciona como un abrasivo suave que facilita la limpieza posterior sin rayar los pisos ni la porcelana.

El procedimiento es sencillo y lleva apenas unos minutos.

Este método puede incorporarse a la limpieza semanal del baño.

Además de utilizarse alrededor del inodoro, el bicarbonato también puede servir para :

Aunque el bicarbonato resulta útil para la limpieza cotidiana, no reemplaza a los desinfectantes cuando se busca eliminar bacterias y microorganismos.

Tampoco conviene mezclarlo de forma indiscriminada con productos químicos , especialmente con lavandina o limpiadores que indiquen expresamente que no deben combinarse con otros compuestos.

Fuente: TN