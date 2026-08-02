Red de explotación sexual infantil en Córdoba: 7 detenidos por delitos de abuso, grooming y prostitución

La Justicia de Córdoba investiga la existencia de una red de explotación sexual infantil, grooming y abuso sexual agravado, tras la detención de siete hombres en la localidad de Villa de María del Río Seco. El caso involucra a dos adolescentes de 13 y 14 años y expone un entramado de delitos que conmocionó a la provincia.

Los detenidos están acusados de integrar una presunta red de explotación sexual infantil. Según la información confirmada por la fiscal Analía Cepede en diálogo con ElDoce.tv , la investigación comenzó luego de la denuncia por la desaparición de una menor de 14 años . La Justicia provincial y la División de la Departamental Ischilín desplegaron un operativo que permitió esclarecer el entramado de delitos.

El protocolo de búsqueda permitió localizarla en la provincia de Santiago del Estero , fuera de la jurisdicción donde se había iniciado la denuncia. “Estamos hablando de una menor de edad que arrancó la causa con una investigación cuasi parecida a lo que pasó con el Caso Agostina : una denuncia por parte de los progenitores de una menor de 14 años de edad que, sin importar el motivo por el cual desapareció de su domicilio, se activó el protocolo de búsqueda”, explicó la fiscal.

La fiscalía identificó que las adolescentes mantuvieron contacto con adultos que operaban como remiseros y choferes de aplicación irregulares . De acuerdo a lo detallado, los imputados “presentan oficios distintos, la mayor parte tiene que ver con el traslado de Uber irregulares o de remiseros irregulares dentro de la localidad de Villa María del Río Seco”, precisó a ElDoce.tv.

La causa está dividida en dos partes separadas: una parte de los delitos se investiga en Córdoba y, por otro, existen hechos vinculados que ocurrieron en Santiago del Estero , por lo que esa parte debe ser tratada por las autoridades judiciales de esa provincia.

En tanto, la fiscalía múltiple de Dean Funes avanza en la investigación sobre los vínculos y el contexto en Córdoba. “Tenemos personas locales de Villa María de Río Seco, que corresponden a la departamental norte, que nosotros tenemos que investigar que ella ha tenido contacto con estas personas como sexo servidora, más allá de que todavía no podemos determinar si hay un regenteo o un ruifianismo que eso derivaría en la Justicia Federal”, indicó Cepede a ElDoce.tv .

“Lamentablemente las siete detenciones que tenemos, son siete personas mayores de edad , una franja muy elevada entre la víctima y los victimarios en donde aparentemente esa contactación, si bien ellas no tenían una plataforma”, señaló la fiscal en diálogo con ElDoce.tv .

Las imputaciones que enfrentan los detenidos incluyen figuras penales como grooming , abuso sexual con acceso carnal y prostitución infantil , delitos previstos en el Código Penal argentino para hechos que involucran a menores de edad y adultos con amplia diferencia etaria. Cepede también afirmó: “La contactación y pasarse el dato de que estas chicas ejercían este tipo de actividad, hablamos de una prostitución infantil importante”.

Las primeras hipótesis descartan la utilización de plataformas digitales para captar a las víctimas y apuntan a la difusión boca a boca entre los imputados. Las autoridades continúan investigando si existió una estructura formal de explotación y el grado de organización de la red.

Este caso recuerda al Caso Agostina, ocurrido en otra localidad argentina, donde una adolescente fue reportada como desaparecida por su familia y, tras la denuncia y la búsqueda, la Justicia desarticuló una red de abuso y explotación. Ambas investigaciones evidencian la importancia de la denuncia familiar y la coordinación entre provincias para combatir estos delitos.

La causa permanece en e tapa de instrucción , con pericias en curso y la expectativa de nuevas imputaciones si se identifican más responsables o conexiones interprovinciales. El seguimiento judicial busca establecer la magnitud de la red y garantizar la protección de las víctimas .

Fuente: Infobae