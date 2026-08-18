Habló el abogado de Facundo Moyano y aseguró que Candela Arizaga no fue víctima de hechos de violencia

Miguel Molina , el abogado de Facundo Moyano , habló este martes a la salida de la fiscalía tras una nueva ronda de indagatorias, y aseguró que Candela Arizaga no sufrió actos de violencia por parte de su defendido.

“Con total normalidad declararon los testigos”, dijo Molina en declaraciones a la prensa y se refirió particularmente a la declaración de una de las policías que acompañaron a Arizaga en los primeros momentos del episodio.

“Fue bastante extensa la declaración porque dio todos los detalles, sobre todo porque estuvo desde un primer momento, y dijo que en ningún momento relató que ella le haya dicho que fue víctima de violencia por parte de Facundo ”, sostuvo el abogado.

Al respecto, agregó que con sus dichos, la agente “aclaró bastante algunas cuestiones que dicen”. Molina aseguró que durante la declaración, la policía citada confirmó que Arizaga “en ningún momento padeció privación de la libertad y que no sufrió ningún acto de violencia”.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN