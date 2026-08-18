"Condenamos enérgicamente el atentado contra la ciudadana Nadia Beller y exigimos el esclarecimiento total de este hecho" , afirmó el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara.

"Exigimos una investigación transparente, imparcial y sin ningún tipo de favorecimiento. El Gobierno no debe encubrir a nadie , caiga quien caiga la Justicia debe actuar con toda fuerza. Cerimedo debe responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor personal de Rodrigo Paz. Pedimos a todos los operadores de justicia que ninguna llamada pese más antes que la ley. Bolivia necesita verdad y justicia, porque la violencia no es el camino para callar las voces", agregó.

Por el atentado está detenido el argentino Fernando Cerimedo, expareja de la víctima y señalado como asesor del presidente Rodrigo Paz.

De acuerdo a la información que brindó el fiscal general Roger Mariaca, Fernando Cerimedo pasa de arrestado a aprehendido por la Fiscalía y será imputado por el delito de tentativa de homicidio.

Esta tarde se llevaba a cabo un allanamiento en su departamento de La Paz, en Bolivia.

"En base al peligro de fuga, de obstaculización, me informan los señores fiscales de la comisión que solicitarán la medida excepcional de la detención preventiva en una cárcel pública para esta persona al existir indicios", aseveró Mariaca este martes en conferencia de prensa.

Su expareja, Nadia Beller, lo acusó de intento de asesinato. “Él me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son. La gente de la Policía que él maneja son de elite y no responde órdenes de nadie”, aseguró.

Allanan el departamento de Fernando Cerimedo en La Paz luego del intento de femicidio contra su expareja.

“Él me mandó a los sicarios, él sabe quiénes son. La gente de la Policía que él maneja son de elite y no responde órdenes de nadie”, denunció la víctima, Nadia Beller.

Una comisión de fiscales ingresó al departamento de Cerimedo para intentar obtener pruebas para esclarecer el caso.

Tras el brutal ataque a tiros , habló Nadia Shirley Beller Delgado , la abogada de 33 años y expareja de Fernando Cerimedo , exasesor de Javier Milei y actual colaborador del mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira.

“Si no fingía estar muerta, me remataban . Fui descubriendo situaciones. Yo sospecho que ellos (Cerimedo y atacantes) tuvieron un contubernio para deshacerse de mí ”, expresó durante una entrevista con el medio boliviano DTV.

Fernando Cerimedo , exasesor del presidente Javier Milei , fue detenido en Bolivia e investigan si planificó un ataque a balazos contra su expareja. Se trata del consultor político especializado en comunicación digital, que actualmente tiene vínculos con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz. A Cerimedo lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando estaba por viajar a la Argentina.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) arrestaron a Cerimedo en la madrugada y lo trasladaron a la dependencia de la entidad para tomarle declaración tras el ataque a balazos a la abogada y activista política, Nadia Beller.

Nadia Shirley Beller Delgado , abogada y activista política de 33 años, quedó en el centro de la escena en Bolivia tras ser atacada a tiros ayer por la noche en un hotel de Santa Cruz de la Sierra .

El hecho derivó en la detención de Fernando Cerimedo , exasesor de Javier Milei y actual colaborador del mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira.

El ataque ocurrió en cuestión de segundos y quedó registrado en un video . Dos hombres vestidos como repartidores llegaron hasta el lugar donde se encontraba la activista política Nadia Beller , frente a un lujoso hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y la atacaron a balazos.

En las imágenes se observa cómo uno de los agresores se acercó a la abogada y activista política y le disparó tres veces a quemarropa. Beller cayó y, mientras estaba herida, el segundo atacante le quitó el celular que tenía en sus manos.

Fuente: TN