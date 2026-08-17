Fueron a reclamar que dejaran de vender droga en el barrio y los atacaron a tiros: un joven murió y otro resultó herido en Lanús

Un joven de 25 años fue asesinado de cuatro disparos y otro, de 21, resultó herido durante un violento episodio ocurrido en la localidad bonaerense de Lanús . Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, el ataque se produjo luego de que ambos fueran hasta una vivienda del barrio para reclamar que dejaran de vender droga en el lugar .

El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de agosto , en Pasaje Pilar, entre José L. Suárez y Hornos , y comenzó a investigarse a partir de un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego .

Cuando los móviles policiales llegaron al lugar, encontraron un tumulto de personas y el cuerpo sin vida de un hombre en el umbral de una vivienda . La víctima, de 25 años, fue posteriormente identificada por su madre.

Casi en simultáneo, un joven de 21 años ingresó herido al Hospital Evita de Lanús . Según consta en el parte policial, presentaba dos heridas de arma de fuego , una en el muslo y otra en la pierna derecha, a la altura de la cadera. Debido a las lesiones, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

A partir de allí, los investigadores comenzaron a reconstruir lo sucedido y obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad que resultaron claves para determinar la secuencia previa y posterior a los disparos .

En las filmaciones —que ahora encabezan esta nota— se observa al joven que posteriormente resultó herido llegar en moto junto a otros dos hombres. Vestía chaleco negro, buzo gris con capucha y jogging . Él y otro descendieron del vehículo e ingresaron a la vivienda, mientras el tercero permaneció a bordo. Cuando comenzaron las detonaciones, este último se retiró.

Tras los disparos, según la reconstrucción consignada en el parte, cuatro hombres salieron de la vivienda , entre ellos el joven de 21 años que había resultado baleado.

En un primer momento, la fiscalía dispuso la aprehensión del herido por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego . Sin embargo, luego de analizar el material fílmico, el fiscal interviniente modificó su situación y determinó que debía ser considerado víctima y no acusado .

La ampliación del parte policial señala que el episodio se habría originado porque habían ido hasta la vivienda “a decirles que dejaran de vender droga en el barrio” . Vecinos de la zona, además, señalaron ante los investigadores que el inmueble era utilizado como un punto de venta de estupefacientes .

Durante las pericias realizadas en el lugar, los efectivos incautaron una pistola Bersa calibre .22 y un arma de fabricación casera tipo “tumbera” . También secuestraron siete envoltorios de paco, una libreta con anotaciones, $7.000 en efectivo, 15 cartuchos de escopeta y cuatro proyectiles calibre 9 milímetros .

La inspección inicial del cuerpo de la víctima fatal reveló que había recibido tres disparos por la espalda, con orificios de entrada y salida, y un cuarto tiro en la cabeza . El cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora para la realización de la autopsia.

La causa quedó en manos de la UFI N°5 Descentralizada de Avellaneda-Lanús . Por el momento, los sospechosos permanecen prófugos y personal policial realiza distintas tareas para identificarlos y localizarlos.

Fuente: Infobae