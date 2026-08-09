Frío en la región: Madariaga y la costa tuvieron una mañana de apenas 2,5°C

ZONALES





El invierno volvió a hacerse sentir con fuerza este domingo en General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell, con una mañana de temperaturas muy bajas, cielo despejado y una marcada sensación de frío. En la región, las primeras horas del día estuvieron acompañadas por registros cercanos a los 2,5°C y el escenario se mantendrá durante los próximos días, con nuevas jornadas de bajas temperaturas y un amanecer particularmente frío previsto para el martes.





El descenso térmico se produce en el marco de un escenario de frío que alcanza a buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un sistema de alertas por temperaturas extremas y advierte que este tipo de episodios puede representar un riesgo para la salud, especialmente entre niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.





Para el Partido de General Madariaga, el pronóstico para este domingo anticipa una jornada fresca y ventosa, con una máxima cercana a los 10°C. El escenario seguirá siendo frío durante los primeros días de la semana: el lunes se espera una mínima de alrededor de 2°C y el martes otra mañana fría, mientras que las temperaturas máximas continuarán contenidas.





En la costa, tanto Pinamar como Villa Gesell atraviesan un escenario similar, con temperaturas bajas durante las primeras horas y una recuperación muy limitada durante la tarde. La cercanía con el mar y la presencia de viento contribuyen además a incrementar la sensación térmica de frío, especialmente durante la mañana y al caer el sol.





El período más frío de esta secuencia se espera entre este domingo y el martes. Para el martes, de acuerdo con el pronóstico informado para la región, las temperaturas podrían ubicarse alrededor de 1°C bajo cero durante el amanecer, por lo que no se descarta la presencia de heladas en sectores rurales y zonas abiertas de Madariaga.





Recién hacia el jueves comenzaría a advertirse una recuperación más clara, aunque todavía dentro de parámetros invernales. Las máximas podrían ubicarse entre los 14 y 15°C durante la tarde, después de varias jornadas en las que el termómetro permanecerá considerablemente por debajo de esos valores.





Qué significa la alerta amarilla por frío extremo





El SMN utiliza un sistema específico para advertir sobre temperaturas extremas. En el caso del frío, los umbrales no se establecen simplemente comparando la temperatura con un número fijo para todo el país, sino que se consideran los valores históricos de cada zona.





El organismo explica que el nivel amarillo representa un efecto leve a moderado sobre la salud y significa que las temperaturas pueden resultar peligrosas, particularmente para los grupos considerados de riesgo. Entre ellos se encuentran los niños y niñas, las personas mayores de 65 años y quienes presentan enfermedades crónicas.





El sistema de alerta por temperaturas extremas utiliza, para los episodios de frío, el percentil 10 de las temperaturas mínimas y máximas históricas. Cuando los valores pronosticados se ubican por debajo de esos umbrales, se considera que existe un evento de temperatura extrema y se elevan las recomendaciones preventivas.





El SMN también advierte que el efecto de las temperaturas muy bajas sobre la salud no necesariamente termina cuando sube el termómetro. Estudios del organismo señalan que los impactos sobre la mortalidad pueden persistir después de los episodios de frío, con efectos que pueden extenderse durante varios días.





El frío y el riesgo en los hogares





Ante jornadas de temperaturas tan bajas, uno de los principales puntos de atención está dentro de las propias viviendas. El SMN recomienda mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y evitar los cambios bruscos de temperatura.





También aconseja ventilar los ambientes cuando se utilizan sistemas de calefacción y prestar especial atención a la posibilidad de acumulación de monóxido de carbono, un riesgo que aumenta durante el invierno cuando puertas y ventanas permanecen cerradas durante largos períodos.





La recomendación oficial es evitar permanecer durante períodos prolongados al aire libre. Cuando sea necesario salir, se aconseja utilizar varias capas de ropa liviana en lugar de una única prenda extremadamente gruesa.





El organismo también recomienda generar calor corporal mediante el movimiento, mantener una adecuada hidratación y evitar el consumo de alcohol. En caso de que una persona se vea afectada por el frío, la indicación es no automedicarse y consultar con un médico o concurrir al centro de salud más cercano.





Especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas





El descenso de las temperaturas adquiere especial relevancia para determinados sectores de la población. Los niños pequeños, las personas mayores, las embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas requieren una vigilancia especial durante los períodos de frío intenso.





En Madariaga y las localidades de la costa, además, el escenario puede ser más exigente para quienes trabajan o desarrollan actividades al aire libre durante las primeras horas de la mañana. Productores rurales, trabajadores de la construcción, personal de servicios, repartidores y quienes deben trasladarse temprano quedan expuestos a las temperaturas más bajas de la jornada.





También es importante prestar atención a las personas en situación de calle y a quienes viven en viviendas con dificultades para calefaccionarse adecuadamente.





Un invierno que vuelve a mostrar temperaturas muy bajas





El episodio se suma a otros períodos de bajas temperaturas que se vienen registrando durante este invierno en distintos sectores del país. El propio SMN ha documentado que los eventos de frío extremo pueden tener consecuencias importantes sobre la salud y requieren sistemas de alerta que permitan anticipar las condiciones adversas.





En la región, el contraste se hará particularmente visible durante las próximas mañanas: después de jornadas con presencia de sol, el termómetro volverá a caer con fuerza durante la noche y las primeras horas del día.





El domingo tendrá una recuperación limitada, con una máxima que rondará los 10°C en General Madariaga. El lunes continuará frío y el martes aparece como una de las jornadas más exigentes, con valores cercanos o inferiores a cero en sectores de la región durante las primeras horas.





El cambio de tendencia comenzaría recién hacia el jueves, cuando las máximas podrían alcanzar los 14 o 15°C. Sin embargo, las temperaturas nocturnas y matinales continuarán siendo propias del invierno.





La recomendación para Madariaga, Pinamar, Villa Gesell y el resto de la región es seguir la actualización diaria de los pronósticos y alertas oficiales, especialmente ante la posibilidad de que los valores previstos sean modificados durante las próximas actualizaciones del SMN.