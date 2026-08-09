Fondos, espías y estrategia electoral: los cortocircuitos entre Karina Milei y Santiago Caputo vuelven a sacudir el Gabinete

Horas después de que la Selección capitaneada por Lionel Messi le ganara a Inglaterra y clasificara a la final del Mundial , el Presidente y sus ministros firmaron un decreto en el Boletín Oficial para reasignar partidas presupuestarias . Una de las principales áreas beneficiadas fue la SIDE , que atraviesa la interna silenciada entre Karina Milei y Santiago Caputo .

A través del DNU 594/2026 , la ex AFI recibió $ 49 mil millones , un 50 por ciento más que los 97.135 millones que le correspondían según el Presupuesto 2026 . En medio de la algarabía generalizada, el tema pasó por abajo el radar.

En 7 meses, la dependencia a cargo de Christian Auguadra -antiguo contador de la familia Caputo- recibió una inyección un 20 por ciento por encima de la inflación anual proyectada, pero muy por debajo del fallido DNU 656/2024 -que aumentaba $100 mil millones los gastos reservados y que fue derogado por el Congreso, en la primera derrota sonora del oficialismo.

Casi $22 mil millones de la reasignación son para pagar salarios y contribuciones patronales, en consonancia con el aumento para el resto de la administración pública.

El tiempo de Auguadra al frente de la SIDE estaba terminado hasta que escándalo de Manuel Adorni obligó al Gobierno a recalcular. “ A veces se cierra la ventana política. Y a veces no hay resto físico para otras batallas ”, se sinceraron en el sector que quería despojar al asesor presidencial de uno de los resortes más sensibles del Estado.

La máxima aplica al cambio de estrategia oficial después de que el oficialismo tuviera que bajar el capítulo de Tierras y de manejo del Fuego del proyecto de inviolabilidad de propiedad privada que el Senado aprobó en la madrugada del viernes. El paquete desregulador de Federico Sturzenegger y proyectos de dudoso impacto real deberán esperar, como adelantó este diario . Karina no disimula su enojo con el ministro de Desregulación.

Dirigentes relevantes del oficialismo aseguran que, cuando algunos ministros estaban convencidos de que incremento presupuestario para la SIDE sería de $9 mil millones y que se encontraron con otros $ 40 mil millones en el Boletín Oficial cuando fueron a firmar el decreto.

El atajo que encontró la hermanísima para limitar la ascendencia de Caputo sobre la SIDE fue nombrar a su principal delegado bonaerense, Sebastián Pareja , como presidente de la bicameral de Inteligencia, donde tendrá que ir Auguadra el 25 de agosto . Por ahora, el principal armador libertario en la Provincia no recibió órdenes sobre el rigor con el que debe examinar la tarea del jefe de los espías.

El diputado -jefe de LLA en PBA y cercano a los Menem- protagonizó varios cortocircuitos con los referentes de las Fuerzas del Cielo alineados con Caputo. Uno de los más sonoros fue cuando en la señal de streaming Carajo ! pusieron al aire el mensaje de un oyente que sugirió que la secretaria general de Presidencia tenía sexo con Pareja .

Ocurrió en el programa de Alejandro Sarubbi Benítez , el abogado que compartió palco con el asesor presidencial en el Congreso --y que supo representar a Adorni en cartas documento contra periodistas- que esta semana quedó expuesto después de sugerir que había que levantar un muro entre el Conurbano y disparar con francotiradores a la población . El letrado ya había sido sancionado por el Colegio de Abogados después de insultar a los jueces de la Corte Suprema .

La referencia a Karina desembocó, en mayo, en una interna de alto voltaje en X que terminó en el escándalo de Rufus , la cuenta que las Fuerzas del Cielo le asignaron a Martín Menem .

El presidente de Diputados terminó la semana replicando tuits del caputista Santiago Santurio , que legitimó el programa de Sarubbi Benítez con su presencia en el programa La Trinchera el día siguiente de que el abogado propusiera esterilizar a habitantes del conurbanos. El legislador por la Provincia tiene una diagonal para conectar con legisladores de su espacio y del PRO: la Political Network for Values , cuyo consejo asesor integra. Se trata de la plataforma que hasta hace poco presidía José Antonio Kast y que días atrás organizó un simposio en la Legislatura porteña donde una senadora importante de LL A pidió dar marcha atrás con la legalización del aborto .

Caputo, en tanto, festejó en redes la visita del número 2 del FBI Andrew Bailey al Centro Nacional Antiterrorista . “Qué sorpresa que las cosas funcionen cuando la política no interviene y las instituciones trabajan al servicio de los intereses de la Nación”, escribió en X.

Del encuentro, donde también estuvo el embajador Peter Lamelas participaron Auguadra y José Lago Rodríguez , quien se referencia en Caputo, tiene un perfil alto y -como reveló el DiarioAr- tuvo un rol protagónico en la tumultuosa salida del antiguo señor 8, Sergio Neiffert, que terminó a los gritos en el palier de su edificio y en calzoncillos .

Lago Rodríguez, ex síndico adjunto de la Nación, tiene todos los papeles para reemplazar al virtual número 2 de la SIDE , que se prepara para volver al llano. Diego Kravetz , que también se fotografió con Bailey y Lamelas, volverá a competir el año que viene por la intendencia de Lanús . Llegó a la secretaría de la mano de Caputo, pero ya tiene la venia de Pareja y los Menem para intentar desbancar al camporista Julián Alvarez, que lo derrotó en 2023.

El concejal de Campana, Maximiliano Corio , ex coordinador de LLA en la primera sección bonaerense, acaba de apelar la decisión del juez electoral Alejo Ramos Padilla , que había desestimado su denuncia contra LLA de la Provincia por la presunta falta de transparencia y discriminación en la carga de las afiliaciones. Lo representa legalmente Jeremías Rodríguez , el abogado que -junto a una veintena de tuiteros, había sido denunciado en 2015 por Pareja por amenazas y por haber publicado en X su teléfono. Ni Corrio ni Rodríguez se reconocen parte del esquema de Caputo, pero agradecieron el apoyo de Sarubbi Benítez, visitan Carajo! y multiplican sus quejas contra el diputado karinista.

Pareja, en tanto, sigue delineando la estrategia oficialista bonaerense . Tiene la mirada puesta en 30 municipios clave de los 135 y busca candidatos famosos de afuera de la política y no esconde su deseo de ser ungido candidato. “Arriba de la boleta estamos bien. Abajo nos faltan nombres”, es el diagnóstico que le repitió a un colaborador.

Diego Santilli , el aspirante natural, hace saber que no tiene pensado en volver a cruzar la General Paz para competir por la Ciudad, donde Karina Milei se quedó sin candidato tras la incineración política de Adorni . La hermanísima, por ahora, desoye la invitación de Jorge Macri para conformar una coalición y su delegada Pilar Ramírez ensaya una batería legislativa que podría incomodar al jefe de Gobierno.

Santilli y Pareja se reunieron esta semana para hablar del futuro. Entre algunos dirigentes del Gobierno prima la idea que un triunfo en la Provincia podría facilitar una victoria nacional, pero también complicar -por el costo político y financiero de la administración bonaerense- un segundo período de Milei. Además sigue habiendo diferencias sobre la conveniencia de tener candidatos propios o sellar acuerdos con gobernadores, la idea que por ahora privilegia el Presidente . "Con los gobernadores estamos muy bien y se va a notar dentro de dos semanas en Diputados", prometen en jefatura de Gabinete.

Este mes Karina Milei podría encabezar la postergada inauguración de la Casa de LLA bonaerense en San Telmo , donde ya hay movimiento. La fecha de la convocatoria depende de la chance de que el Presidente y su hermana concreten su postergado viaje a China, aunque finalmente podría viajar solo el ministro de Economía. Sorprendió -ante esa posibilidad y horas antes de que el Gobierno renovara el swap de monedas con Beijing - la visita del ex funcionario de Defensa, Nicolás Promanzio, cercano a Caputo y nuevo cuadro de la Fundación Faro, a Taiwán, territorio que reclama el gigante asiático .

No es tan extraño. La competencia subterránea entre Pareja y los Menem -que son Karina- y Caputo no se limita a la SIDE ni a la estrategia electoral en el principal distrito del país y en el resto de las provincias . La política exterior también se cuela

Mientras la Fundación Faro, que lidera el caputista Agustín Laje, fabrica insumos para la batalla cultural y trabaja en el posicioamiento internacional del Presidente, Pareja controla la escuela de dirigentes de LLA y el Foro Alberdiano .

El canciller Pablo Quirno ya sinceró la idea de avanzar con un foro de presidentes de derecha de la región antes de fin de año en Buenos Aires. Faro, el think tank libertario, instala la idea de Milei como principal referente de extrema derecha de la región -" faro de faros "- una perspectiva que se resentiría si Flavio Bolsonaro vence a Lula .

Pareja y el presidente de Diputados también transitan ese camino. Como adelantó este diario, desde el viernes y hasta el domingo comparten reuniones de trabajo y hasta un retiro ideológico en Mercedes con diputados y dirigentes de una decena de países.

Tras el avance de los Menem a principio de año, Caputo logró sostener lugares sensibles de poder en el organigrama. Además de la SIDE sigue manteniendo su influencia en la ARCA, pero los avances de la causa fentanilo adulterado escalan en el ministerio de Salud de Mario Lugones , padre del socio histórico del asesor. En la Rosada hacen silencio .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín