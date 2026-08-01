Enterrar cáscaras de cebolla en la tierra de la lengua de suegra: por qué algunos jardineros lo recomiendan y para qué sirve

En el mundo de la jardinería, hay distintos trucos para implementar en el cuidado de las plantas . En este marco, hay uno poco conocido que es ideal para potenciar el crecimiento de la lengua de suegra : enterrar cáscaras de cebolla en la tierra e la maceta .

El secreto está en que este residuo de cocina contiene compuestos orgánicos y minerales que, al descomponerse, pueden enriquecer la tierra. Además, muchos aseguran que el aroma ayuda a mantener alejados ciertos insectos.

Los especialistas en jardinería advierten que no conviene enterrar grandes cantidades de cáscaras frescas . Si se descomponen en exceso, pueden generar malos olores, favorecer la aparición de hongos o atraer insectos no deseados, sobre todo en plantas de interior como la lengua de suegra.

Fuente: TN