El Senado de EE.UU. confirma al exabogado personal de Trump como fiscal general

WASHINGTON.– El Senado de Estados Unidos confirmó a Todd Blanche, exabogado del presidente Donald Trump, como el nuevo fiscal general del país, poniendo fin a semanas de incertidumbre sobre su nominación y a las dudas sobre su independencia al frente del Departamento de Justicia.

El Senado, controlado por los republicanos, votó ajustadamente en la madrugada de este sábado por 50 votos a favor y 49 en contra, para convertir a Blanche en el segundo secretario de Justicia confirmado desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado con el deseo declarado de usar el departamento para investigar a sus enemigos políticos.

La votación puso fin a una dura batalla por la confirmación, donde la lealtad de Blanche a Trump fue el centro del estancamiento. Aunque ya dirigía la agencia de forma interina, su confirmación podría darle margen para impulsar la agenda gubernamental con más agresividad aún.

Blanche dijo en redes sociales que se sentía “profundamente honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí”, y añadió que estaba “agradecido” a los senadores por trabajar hasta tarde para confirmarlo.

La votación se produjo tras una turbulenta batalla por la confirmación que dejó al descubierto profundas preocupaciones –tanto de algunos republicanos como de demócratas– sobre el nombramiento de un aliado cercano de Trump al frente de un departamento que históricamente se ha enorgullecido de su independencia de la Casa Blanca.

Al final, Blanche fue confirmado por el margen más estrecho posible, con la oposición de dos republicanas: las senadoras Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska, así como de todos los demócratas.

El camino hacia su confirmación fue inusualmente accidentado, en gran medida debido a las preocupaciones republicanas por un polémico acuerdo para resolver la demanda de Trump contra el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés).

Bajo presión, Blanche prometió públicamente por escrito que el departamento abandonaría un fondo de compensación de 1800 millones de dólares propuesto por Trump para los aliados del presidente, incluidos quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, y que limitaría otra parte del acuerdo diseñada para proteger al presidente y a su familia de auditorías fiscales del IRS.

Sus gestiones fueron suficientes para convencer al senador republicano Bill Cassidy –el voto decisivo–, quien respaldó a Blanche la mañana del viernes. Cassidy manifestó que quizá ningún otro nominado podría dirigir mejor el departamento bajo el mandato de Trump y sugirió que el papel de Blanche como exabogado del mandatario puede hacer que sea más eficaz para resistir a sus exigencias.

“Esto no es un referéndum sobre el presidente Trump. Es una decisión sobre el señor Blanche en circunstancias muy específicas”, afirmó Cassidy, que este año perdió sus primarias frente a un rival respaldado por Trump.

Blanche fue elevado al máximo cargo del Departamento de Justicia de forma interina después de que Trump despidiera a su antecesora Pam Bondi en abril.

Blanche actuó con rapidez para impulsar los intereses del presidente, acelerando investigaciones sobre quienes éste percibía como sus enemigos y anunciando el acuerdo que creó el “Fondo Antiinstrumentalización” de 1800 millones de dólares para compensar a personas que se sienten agraviadas por el sistema judicial y que otorgaba a Trump y a su familia inmunidad frente a auditorías del IRS.

El polémico acuerdo amenazó con hundir la nominación de Blanche hasta que rescindió formalmente el fondo por escrito bajo presión de los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis. El acuerdo alcanzado entre los senadores y el departamento desbloqueó una votación en el Comité Judicial del Senado, que impulsó la nominación.

Fuente: La Nación