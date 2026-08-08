Amplían la búsqueda del hombre desaparecido en el Paraná y su madre cuestionó a los tres acompañantes

La búsqueda de Fabián Félix Falcón , el chaqueño de 30 años que desapareció el jueves en el Río Paraná , se intensificó este sábado, cuando se sumaron nuevos recursos para ampliar el operativo. Pero, mientras pasan las horas, crece también la desesperación de su madre, que ahora sembró sospechas sobre las tres personas que acompañaban a su hijo en la lancha antes de su desaparición. "Los que estaban con él nunca más aparecieron", dijo, en reclamo de que los acompañantes se pongan a disposición de la Justicia.

Son horas críticas para la pesquisa que intenta dar con Falcón , que es intensamente buscado desde el jueves al atardecer. El hombre de 30 años, guardavidas y radiólogo de profesión, y oriundo de Resistencia, estaba en una lancha junto con tres personas . Era una salida de amigos, según indicó desde un primer momento su familia. Estaban en una zona llamada Punta de la Islita, en la costa correntina del Paraná. Le sobrevino un temporal y una crecida del río, y luego el aparente infortunio.

Falcón intentó amarrar la lancha al banco de arena en el que estaba junto con Mauricio Maximiliano Guzmán, Lourdes Araceli Gauna y Tamara Nicol Otazo, y trató de sujetarla mediante una soga, pero no lo logró y fue arrastrado por la corriente . Guzmán, Gauna y Otazo fueron socorridos un rato después por un pescador, y dieron aviso a las autoridades. La Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Corrientes comenzaron un rastrillaje en el momento pero debieron suspenderlo pronto debido a las condiciones adversas.

El viernes retomaron el rastrillaje y este sábado la Policía de Chaco anunció que, por instrucción del gobernador Leandro Zdero, decidió reforzar el despliegue en el margen chaqueño del río Paraná con más efectivos y medios especializados para colaborar en la búsqueda. En concreto, despachó cinco embarcaciones pertenecientes al Departamento de Bomberos Metropolitano, el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) y la División Patrulla Fluvial, que recorren desde este sábado distintos sectores del río y ambas costas.

También dispuso que la División Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) colabore con drones térmicos destinados a realizar rastrillajes aéreos sobre distintos sectores del río y las islas de la zona.

Si bien la hipótesis principal sigue siendo que el hombre sufrió un accidente y lo arrastró el agua, este sábado la madre de Falcón, Ana María, expuso una versión personal, diferente a la que guía la pesquisa desde el jueves. En las últimas horas, la mujer sostuvo que su hijo, de 30 años, sabe nadar porque es guardavidas y supo practicar distintas disciplinas acuáticas.

Este sábado, incrédula sobre las horas sin noticias de su hijo, redobló: " Él vio algo o le hicieron algo , porque él tenía un buen físico, sabía nadar muy bien y hasta buceo hizo".

"No me brindan ningún tipo de información ni la Prefectura ni la Policía... No me tomaron la denuncia porque hicieron todo de oficio. Necesito que las personas que estaban con él digan qué pasó , porque estaban amedrentados", amplió su acusación frente a la prensa local.

Y remarcó: "Mi hijo dejó su moto en la casa de uno de los que estaban con él, de apellido Guzmán; fueron a pasar el rato nada más ".

Luego profundizó sus cuestionamientos a los acompañantes de Falcón. "Los que estaban con él se retiraron de la comisaría y nunca más aparecieron, recién hace una hora uno de los chicos dijo sobre la ubicación de lo que pasó", expresó la mujer, que hasta el momento no hizo una denuncia formal.

Fuente: Clarín