El llanto de la hermana del joven asesinado en Chaco: “La novia lo mató mientras dormía y no tuvo tiempo de defenderse”

Mientras avanza la investigación para determinar cómo murió Matías Julián Álvarez Guardia , su familia sostiene que Victoria Luz Cantero , de 25 años y única detenida por el crimen, lo apuñaló en el pecho mientras dormía en su casa de Resistencia , Chaco . “No tuvo tiempo de defenderse”, aseguró entre lágrimas la hermana de la víctima, Noe Guardia, en diálogo con TN .

Todo ocurrió este domingo en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400. Después del ataque, el hermano de la acusada Facundo Cantero —que además era amigo de la víctima— lo trasladó de urgencia al hospital. Allí fue sometido a una cirugía, pero murió horas después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La hermana de Álvarez Guardia explicó que existía una relación violenta entre la víctima y la acusada. “Ella era violenta. Él le hizo denuncias y solicitó una perimetral , pero no prosperó. Ella le rompía teléfonos. Incluso, le rompió la camioneta con un ladrillo”, sostuvo.

“El día del homicidio encontramos la mochila de ella. También vimos que hizo una copia de la llave de la casa. Ella entró a la madrugada, mientras él dormía y comenzó a atacarlo porque pensó que mi hermano estaba con alguien más”, consideró Noe.

En ese momento, la mujer se quebró: “ Me lo mató dormido . No tuvo tiempo de defenderse. Ella tiene conocimientos porque el padre es médico y la puñalada fue precisa . Sabía que ahí donde lo apuñalada, no iba a aguantar”.

Cantero quedó detenida e imputada por homicidio. Sin embargo, durante su declaración dio una versión distinta de lo que habría ocurrido: aseguró que recibió un llamado de un amigo para que se acercara a la casa y que, al llegar, encontró a Álvarez Guardia ya herido, tendido sobre la vereda.

Mientras la Justicia intenta reconstruir lo ocurrido dentro de la casa y esclarecer las circunstancias del ataque, la familia de la víctima sostiene que la joven fue la responsable del crimen y espera que declare para conocer qué motivó el ataque .

Fuente: TN