Quién es la joven que quedó detenida acusada de haber matado a su novio en Chaco

Victoria Luz Cantero , la joven de 25 años detenida por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia en Resistencia, mostraba en sus redes sociales una vida atravesada por el trabajo, los viajes y el tiempo con su familia, pero también aparecieron algunos posteos llamativos que ahora quedaron bajo la lupa.

En su perfil de Facebook, publicaba con frecuencia fotos de los diseños de uñas que hacía para sus clientas y promocionaba los servicios que ofrecía en su emprendimiento como manicura.

También subía postales de diferentes viajes y momentos de su vida cotidiana. Entre las publicaciones más repetidas aparece su padre y su hermano, con quienes compartía fotos pescando o paseando. Otras de las publicaciones las mostraba durante jornadas de patinaje y reuniones con amigos, que reflejan algunos de sus principales pasatiempos.

Sin embargo, además de ese contenido, solía compartir publicaciones con frases violentas. En una de ellas se leía “yo solo quiero amar y maltratar al mismo hombre el resto de mi vida” ; mientras que en otra decía “no entiendo a las que llevan un labubu en el bolso, yo llevaría una glock”, en referencia al arma.

Incluso, el último posteo que compartió -por fuera de las imágenes de las uñas- podría tomarse como una indirecta: “Me van a funar, pero enseñar a tu hijo varón a servirse solo y recoger su desroden no es quitarle su masculinidad. Es evitar que sea el parásito emocional de su futura pareja”.

El crimen ocurrió este domingo en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad chaqueño de Resistencia. De acuerdo con la investigación, Matías Julián Álvarez Guardia recibió una profunda herida de arma blanca en el pecho durante una discusión con su pareja.

Tras el ataque, un amigo lo trasladó de urgencia al Hospital Julio C. Perrando. Allí fue operado, pero murió poco después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La joven quedó detenida e imputada por homicidio. Sin embargo, durante su declaración dio una versión distinta de lo que habría ocurrido: aseguró que recibió un llamado de un amigo para que se acercara a la casa y que, al llegar, encontró a Matías ya herido, tendido sobre la vereda.

Mientras la Justicia intenta reconstruir cómo ocurrió el ataque, familiares y allegados de la víctima sostienen que la relación estaba marcada por episodios de violencia. Según sus testimonios, la pareja había atravesado varias separaciones y hacía poco tiempo había retomado el vínculo.

De acuerdo con esos relatos, Cantero había protagonizado distintos episodios de agresividad contra Matías. Entre ellos, aseguraron que le rompió el parabrisas del auto, lo agredía físicamente, lo arañaba y que durante una discusión golpeó en reiteradas oportunidades el portón de la casa del joven.

La investigación continúa para determinar cómo ocurrió el ataque y las responsabilidades penales del caso. Mientras tanto, la familia de Matías insiste en un único reclamo: que el crimen no quede impune.

Fuente: TN