Los técnicos coinciden: “Que tu heladera haga ruido en la noche no significa que esté rota”

Un ruido que surge de la cocina en plena noche puede asustar a más de uno, pero en la mayoría de los casos, el origen es inofensivo: la heladera reacciona a los cambios de temperatura , al ciclo del compresor o a la descongelación automática . La clave está en identificar si el sonido es parte del funcionamiento habitual o si esconde un problema.

Durante la madrugada, el silencio de la casa amplifica cualquier pequeño crujido. Sin el ruido de fondo de la televisión, el tráfico o los electrodomésticos, hasta el más leve “clic” de la heladera puede parecer mucho más fuerte que durante el día.

Cuando el ruido es ocasional y el aparato sigue enfriando bien, lo más probable es que se trate de la dilatación térmica de los materiales internos. Plásticos, metales y aislantes cambian de tamaño al enfriarse o calentarse, al liberar tensión en forma de crujidos.

El compresor se enciende y apaga para mantener la temperatura , y en ese proceso los materiales internos pueden contraerse o expandirse . Según las directrices técnicas de Panasonic , estos crujidos son normales y no indican fallas. En modelos No Frost, la rotura del hielo durante la descongelación también puede generar ruidos secos, goteos o burbujeos.

Entre los sonidos habituales del refrigerador se encuentran:

Una heladera desnivelada o apoyada contra muebles puede transformar una vibración leve en un sonido que retumba en toda la cocina . Botellas mal acomodadas, bandejas sueltas u objetos sobre el aparato también pueden generar golpes o resonancias.

Para minimizar estos ruidos, se recomienda:

Un crujido nuevo merece atención si aparece junto con una falla en la refrigeración , el compresor funcionando sin pausas o intentos repetidos de encendido y apagado. Crujidos metálicos muy fuertes o repetidos en intervalos cortos pueden indicar un problema más serio.

Según los expertos en refrigeración de Consul, si se acompañan estos ruidos con pérdida de frío, pueden estar relacionados con el relé de arranque , el compresor o una inestabilidad eléctrica . En estos casos, es fundamental consultar a un servicio técnico autorizado y no intentar desarmar el aparato.

Mientras el refrigerador mantenga la temperatura y el ruido sea ocasional, suele tratarse de una reacción natural de los materiales o del sistema de refrigeración. El silencio nocturno solo hace que estos sonidos sean más notorios.

Fuente: TN