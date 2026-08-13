El kirchnerismo pide citar al embajador Peter Lamelas al Congreso para que explique si hubo presiones para frenar inversiones chinas en Vaca Muerta

El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, redobló hoy sus declaraciones contra el gobierno Chino al defender la decisión de su país de cuestionar el posible ingreso de capitales de una empresa china en obras de infraestructura tecnológica en Vaca Muerta. “No ayudará a traer inversiones” , lanzó en el foro AmCham Energy Summit este jueves . En ese contexto, el kirchnerismo reclamó que el funcionario de Trump sea citado a declarar en el Congreso el 19 de agosto para explicar su intervención en el asunto.

La citación fue enviada al diplomático norteamericano por el diputado ultraK Aldo Leiva, presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara Baja, donde días atrás integrantes de la Cooperativa CALF de Neuquén denunciaron presiones y amenazas por parte de Estados Unidos en relación a una licitación que ganó la firma china Huawei para un tendido de fibra óptica en Vaca Muerta y un data center de inteligencia artificial regional.

“En virtud de lo conversado en la reunión, enviamos esta nota convocando al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, a la comisión el día 19 de agosto, a las 13 hs”, lo convocó Leiva.

Horas más tarde, este jueves por la mañana, el embajador reafirmó sus declaraciones. “China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología. Todo está controlado por el Partido Comunista chino. Eso no vale y tampoco ayudará a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, lanzó.

El chaqueño Leiva contó que los integrantes de CALF recibieron advertencias en torno a los proveedores contratados para esa obra. Dijo que hubo mensajes enviados por WhatsApp y que “directamente les amenazaron con quitarle la visa a todos los integrantes de la comisión de la cooperativa”. El Gobierno chino repudió la actitud de la diplomacia norteamericana.

🇦🇷SOBERANÍA ARGENTINA🇦🇷 El pasado martes recibimos en la Comisión de Asuntos Cooperativos, que presido, a la Cooperativa CALF de Neuquén por los hechos de público conocimiento relacionados con las graves denuncias de presiones y amenazas. En virtud de lo conversado en la… pic.twitter.com/yAjwCjFBTi

El exembajador del kirchnerismo en China, Sabino Vaca Narvaja, también se refirió al asunto. Manifestó que “lo preocupante de esto, más allá de la desproporcionada presión del embajador, es que Lamelas recurre a hablar de la soberanía en nombre de Argentina”.

“La soberanía la definimos los argentinos, no lo define otro Estado. Lamelas habla de la seguridad nacional argentina y es un embajador de Estados Unidos”, cuestionó en diálogo con radio Splendid. En ese sentido, defendió a la empresa china. “ Huawei tiene la mejor tecnología y la de menor precio, porque no es que Estados Unidos o Lamelas proponen una tecnología equivalente o le mejora los precios , directamente amenaza y sanciona con retirar las visas. Y la cooperativa le responde ‘no tenemos mejores ofertas y no vamos a responder una amenaza’”, relató.

Vaca Narvaja analizó lo sucedido enmarcando el asunto en la gestión libertaria. “Milei nos lleva a una situación muy compleja porque hay una política de subordinación ideológica con Estados Unidos muy fuerte pero al mismo tiempo una política de subordinación económica con China, porque si vos abrís indiscriminadamente el comercio lo que tenés es un deterioro industrial porque no lo estas protegiendo”.

El exembajador en China, que días atrás fue premiado por el gobierno de Xi Jinping con la distinción “Embajador de la Amistad de la Ruta de la Seda” por su aporte al vínculo entre la Argentina y el régimen de Xi Jinping, fue más allá y vinculó la renovación del Swap chino con las contradicciones de la gestión Milei con respecto al gigante asiático.

“La renovación del Swap tiene que ver con esa paradoja de Milei, si se retiraba ese acuerdo se iban de las reservas 22 mil millones de dolares, imagínese el impacto para la economía. Milei cambia discurso contra China y dice que China no pone condiciones, porque apenas asume pide la renovacion del Swap”, dijo y explicó que esos fondos no son de libre disponibilidad, tan solo un asiento contable para reforzar las reservas del BCRA.

Y argumentó: “China, como dice Milei, no pone condicionalidades. La estrategia de China en el mundo es la internacionalización de su moneda, lo hace a traves de swap y el comercio, la contradicción la tiene Milei es que vino a dolarizar la economia”, sostuvo y criticó al libertario. “Tenemos un Presidente que ha abrazado una doctrina foránea, la de Trump. Milei representa a todos los argentinos y se subordina a EE.UU., se ha transformado en un funcionario de Trump”.

Fuente: Clarín